Sequei 24 kg com o suco de chia detox!

A chia é uma semente poderosa na dieta!

Há exatamente um ano, no Réveillon, eu vestia um blusão branco de manga comprida em pleno verão para esconder meu corpo gordo. Me arrumei para a festa da virada trancada no quarto, triste, mal-humorada e sem querer falar com ninguém. Meu pedido de Ano-Novo foi nunca mais me sentir feia diante do espelho. Estava cansada de ser motivo de chacota e de comentários maldosos por ser cheinha. Meu desejo foi sincero, mas confesso que não imaginava que chegaria tão longe. Graças à minha determinação, me transformei em um mulherão! Nesta virada para 2014, só tenho motivos para agradecer e comemorar!

Não me enxergava gorda, me sentia uma cheinha gostosa…

Sempre fui encorpadinha, mas nunca obesa. É que, apesar da má alimentação, eu andava muito a pé e fazia exercícios. Só que, aos 20 anos, minha rotina mudou completamente: entrei na faculdade, comecei a trabalhar e a namorar. Aí, só andava de carro e fazia todas as refeições na rua, com refrigerante de 600 ml ao lado. Quando levava almoço para o trabalho, era lasanha congelada. Na faculdade, devorava um salgado enorme da cantina e depois ainda jantava em casa. Final de semana, não tinha mais pique para esporte e só saía para comer com o namorado: era rodízio de pizza ou comida japonesa até passar mal! Foi com esse péssimo estilo de vida que, em cinco anos, saí do tamanho 36 e nem sei ao certo em qual manequim fui parar: depois do último short 44, só comprava legging e camisão. Comecei a passar por situações embaraçosas por ouvir comentários sobre meu peso, mas eu mesma não me enxergava gorda.

Sabia que estava um pouco acima do ideal, mas com a roupa certa, posição estratégica na foto e uma boa maquiagem, achava que arrasava! Me achava gostosa, acredita? Eu sofria de “gordorexia”, um termo bastante usado na internet para dizer que é uma anorexia ao contrário, quando a pessoa não se vê tão gorda quanto é. Eu tentava perder uns quilinhos quando tinha um evento especial, mas logo voltava a comer e engordar na mesma velocidade. Até que, em dezembro de 2010, depois de cinco anos de relacionamento, meu namorado ameaçou: “Se você não emagrecer, termino nosso namoro. Tenho vergonha de andar com uma gorda!” Congelei. Fiquei tão chocada que não consegui nem chorar.

Só tive coragem de terminar o namoro quando percebi que faltava respeito demais da parte dele. Meu namorado me criticava em público, apertava minha barriga de forma maldosa enquanto jantávamos e pegava no meu pé por causa do meu excesso de peso. Era humilhante e eu me sentia horrível! Só que continuei engordando depois de terminar o namoro… Não estava convencida de que a coisa estava tão feia até que, em outubro do ano passado, escutei a opinião do meu melhor amigo, o Felippe: “Você é muito linda, mas realmente precisa emagrecer”. A diferença é que meu amigo falou com tanto carinho e cuidado que, em vez de ficar magoada, despertei! Ele tinha razão, eu não podia mais me enganar. Já estava com 82 kg… Difícil entender como deixei minha situação chegar a esse ponto!

Conheci uma sementinha bem poderosa!

Quando decidi emagrecer, comecei fazendo o que chamo de trocas inteligentes: substituí o refrigerante pelo chá gelado sem açúcar, a pizza por uma massa de trigo fininha e light, bolacha por biscoitinho integral. Na rua, em vez de lanche, optava por temaki sem arroz e sem cream cheese. Fritura eu nem passava perto! Também comecei a fazer exercícios em casa: comprei pesinhos, caneleira e outras coisinhas usadas no pilates e suei a camisa. Em cinco meses, perdi 13 kg! Só que eu ainda estava acima do peso e tinha muito medo de cair no efeito sanfona, como sempre acontecia. Então, em março deste ano, procurei uma nutricionista. Além de ajustar meu cardápio, descobri um aliado importante para a minha dieta: o suco de chia detox, que leva limão, abacaxi, couve, gengibre e, claro, a sementinha poderosa. Além de ter efeito termogênico e acelerar o metabolismo, a bebida melhora o funcionamento do intestino, limpa o organismo e dá saciedade!

Claro que também passei a comer bem menos, mas sem passar fome. Faço um copo do meu suco poderoso todos os dias de manhã, coloco na minha garrafinha e bebo no caminho para o trabalho. Para ser mais prática, deixo saquinhos prontos com a mistura no congelador. Aí é só jogar no liquidificador e pronto! Minha bebida turbinada faz o trabalho por mim. E funciona, viu? Desde que descobri os benefícios da chia, uso para tudo: coloco a sementinha em um saleiro que tem os furinhos maiores do que o normal e salpico em frutas, no iogurte diet, mingau de aveia, omelete… Até no prato normal de comida! Eu adoro o sabor da semente e ela turbinou meu emagrecimento!

Aproveitei o embalo da nutricionista e naquele mesmo mês me inscrevi na academia. Me senti corajosa para enfrentar o ambiente cheio de gente sarada! E peguei firme nos exercícios: vou para a malhação pelo menos três vezes na semana! Nos fins de semana, pratico atividades ao ar livre: ando de patins, pedalo, corro… Meus resultados são de dar orgulho: nos últimos nove meses, eliminei mais 11 kg! No total, menina, são 24 kg a menos na minha silhueta! Agora, sim, estou gostosa de verdade!

Que sonho: sou capa de Réveillon da revista!

Estou em uma fase ótima de curtição. E solteiríssima! A verdade é que fiquei mais exigente com homem, sabe? Nunca mais vou admitir um relacionamento por comodismo nem aturar coisas de que não gosto, como fiz no meu antigo relacionamento. Agora confio no meu taco: o homem precisa me merecer!

Neste ano, na virada, vou usar um vestido dourado lindo, tamanho 36, que simboliza minha vitória! Desejei muito estar magra na passagem para 2014, mas nunca imaginei que também estaria na capa da Sou mais Eu! arrasando de biquíni na edição de Ano-Novo!

Fernanda Andrade, 26 anos, contadora, São José, SC

Receita da bebida poderosa da Fê

Ingredientes

· Suco de 1 limão

· 1 fatia de abacaxi

· 1 folha (grande) de couve

· 1 colher (sopa) de semente de chia

· 1 colher (sopa) de gengibre em pó

· 250 ml de água gelada

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador e consuma em seguida, sem açúcar.

IMPORTANTE: Beba na hora para garantir as propriedades do suco.

Fique por dentro de todos os benefícios

Abacaxi: contém vitamina A, boa para a visão; tem ação antioxidante, que combate os radicais livres, combate o envelhecimento e o inchaço do corpo.

Couve: rica em vitaminas e minerais, como o cálcio e o ferro. Previne e combate inúmeras doenças, tem ação laxativa e ajuda muito na digestão.

Gengibre: tem efeito termogênico e faz o corpo queimar calorias! No suco, pode ser usado em pó ou um pedaço pequeno in natura descascado.

Limão: também tem ação termogênica e acelera o metabolismo. Possui vitamina C, que ativa a produção natural de colágeno, auxiliando no combate à flacidez.

O poder do suco de chia detox

O grão da chia é conhecido no mundo inteiro por ser um forte aliado para o emagrecimento. Imagine combinar o poder da chia com um suco que faz uma limpeza desintoxicante no organismo! Essa foi a combinação criada pela Caroline Rezende, nutricionista que passou a bebida turbinada para Fernanda. “A chia é uma grande facilitadora na perda de peso, pois controla a fome. Isso acontece porque as sementes, quando entram em contato com a água, formam um gel no estômago, tornando a digestão mais lenta. A chia também é rica em fibras que regulam o trânsito intestinal, como se fosse uma vassourinha fazendo a limpeza”, afirma Caroline. E os benefícios não acabam aí: ela reduz o colesterol, é rica em ômega-3, combate inflamações, previne o envelhecimento e eleva a imunidade. “Para o suco, você pode escolher a forma de chia que mais agradar ao seu paladar: em grão ou farinha. Acrescente uma colher (sopa) em 250 ml de suco detox e tome todos os dias, de preferência em jejum, para fazer efeito ao longo do dia”, orienta Caroline. A nutricionista deixa o alerta: “A chia é muito calórica. A indicação é de duas colheres (sopa) por dia no máximo”.

Cardápio inserido

O cardápio da Fernanda Café da manhã 250 ml de suco detox: 2 fatias de abacaxi + 1 folha de couve + 1 limão + 1 colher (sobremesa) de gengibre ralado + 1 colher (sopa) de chia Lanche da manhã 2 fatias de pão integral light + 1 fatia de peito de peru light + 1 fatia (pequena) de queijo branco + 2 folhas de alface + 1 fatia de tomate Almoço 3 colheres (sopa) de arroz + 1 concha (média) de feijão + 1 peito de frango grelhado ou 1 filé de peixe assado + Salada à vontade Sobremesa: até 5 g de chocolate com 70% de cacau Lanche da tarde 3 castanhas-do-pará + 200 ml de iogurte diet + 2 biscoitos de água e sal light Lanche da tarde 1 maçã verde + 1 barra de proteína Pós-treino 3 colheres (sopa) de whey protein + 200 ml de água Jantar 1 filé de frango grelhado + legumes à vontade Ceia 1 gelatina light

*Cardápio elaborado pela nutricionista Caroline Rezende