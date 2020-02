Perdi 12 kg com a dieta que seca a barriga

Odeio legumes e verduras, mas minha

mãe batia tudo e o sabor ficava uma delícia!

Foto: Luis Prado

De repente eu estava com 10 quilos a mais do que o meu normal. Aos 16 anos, eu ia muito com meu namorado na época ao cinema e nunca dispensávamos a pipoca e o refrigerante. Ainda bem que acordei e decidi voltar ao meu corpo de antes. Meu segredo pra secar a pança? Usar e abusar da sopa de legumes.

Peso não foi um problema na infância. Até porque eu fazia exercício e tinha uma boa alimentação. Por isso, quando ouvi das minhas primas que eu estava gorda, fiquei preocupada.

Reparei que realmente minhas roupas já não se ajustavam muito bem ao corpo. E o meu rosto? Eu estava bem maior nas fotografias do que gostaria.

Sopa sempre



Cansada de ouvir todo mundo dizer que minha barriga estava uma vergonha, decidi emagrecer. A minha mãe entrou na onda da dieta comigo. Procuramos dicas em revistas e criamos um cardápio de sopas.

Tomávamos sopa durante uma semana inteira no jantar. No almoço, só acrescentávamos um pedaço de frango ou carne, pra não ficarmos fracas. Na outra semana, era sopa apenas no jantar e, no almoço, algo leve.

Odeio legumes

A ideia de me alimentar de sopa foi assustadora no começo. Imagine eu, que odeio legumes e verduras?! Como é que eu iria emagrecer assim? Mas eu só pensava na barriga chapada. Pra facilitar, minha mãe batia todos os legumes e fazia um sopão bem saboroso. Assim, eu não sentia o gosto de nenhum ingrediente específico. Minha vida ficou bem mais fácil!

Também me acostumei a comer porções menores nas refeições, cortei os doces e substituí todas as besteiras por frutas. Só não foi fácil deixar o chocolate. Como comecei a fazer a dieta na Páscoa, dei para meus amigos a maior parte dos ovos que ganhei. Foi difícil pra quem ama um doce, mas consegui!

Em dois meses, sequei!

Pra mim, o resultado veio muito rápido! Também decidi voltar a fazer exercícios pelo menos duas vezes por semana. Já gostava de andar de bicicleta, então me adaptei ao spinning pra não ficar com a pele flácida e acelerar o meu metabolismo. A minha mãe, que não fez exercícios, perdeu só três quilinhos

Depois de dois meses, minha barriga já estava sequinha, tipo tanquinho. Foram 12 quilos a menos em apenas oito semanas! Consegui sair dos 68 quilos e fui para 56, uma grande vitória!

Hoje, um ano depois de ter voltado a fazer as refeições normalmente, meu objetivo é apenas manter a barriga lisa. Achei que talvez pudesse engordar de novo porque tinha parado de tomar sopa, mas o meu corpo se acostumou a comer menos.

O importante é que aprendi a fazer refeições melhores: agora como frutas e não me empanturro no almoço. Nunca como frituras e meu jantar é sempre levinho. Não tenho medo de engordar de novo, porque sei que a dieta o sopão ajudou a me reeducar.