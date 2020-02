Perca peso e combata a celulite com a laranja

Quer potencializar os efeitos dos cremes anticelulite? A sua solução pode estar na fruteira: a laranja é uma ótima aliada desse processo. Segundo a nutricionista Vivian Goldberger, a fruta possui substâncias que contribuem para combater a celulite. “Rica em vitamina C, a laranja ajuda na produção de colágeno e deixa a pele mais firme”, explica. Mas esse não é o único benefício da fruta. “Essa e outras frutas cítricas possuem uma enzima, a carnitina, que combate o acúmulo de gordura.”

De 3 a 5 porções

Coma de três a cinco porções por dia (um suco de três laranjas elimina três porções), siga o cardápio que seca até 9 quilos em um mês e derrote a celulite.

Sugestão de cardápio anticelulite

Café da manhã

1 copo (300 ml) de suco de laranja batido com 1/2 maçã

2 torradas integrais com 1 col. (chá) de azeite

Lanche

1/2 papaia e 1 castanha-do-pará

Almoço

Salada de escarola e alface americana com gomos de laranja e 1 col. (sopa) de azeite

3 col. (sopa) de arroz integral

1 concha média de lentilha

1 filé de frango grelhado

1 pires de brócolis refogado apenas com azeite e alho

Lanche

1 copo (300 ml) de suco de melancia batido com 1 col. (café) de gengibre ralado

Jantar

1 prato (raso) de macarrão integral com cenoura em tiras, buquê de brócolis temperados com 1 col. (chá) de shoyu, 1 col. (café) de gengibre ralado e 1 col. (sopa) de azeite de oliva

Ceia

1 copo (300 ml) de suco de laranja

7 heróis anticelulite

Além da laranja, confira outros alimentos que ajudam você a combater os furinhos que aparecem em várias partes do corpo

Arroz integral

Este alimento contém fibras, vitaminas do complexo B e minerais (magnésio e cromo), que favorecem a digestão do açúcar e o funcionamento do intestino.

Aveia

É rica em silício, o que contribui para fortalecer as fibras de sustentação da pele e prevenir a formação dos furinhos da celulite.

Azeite de oliva extravirgem

Tem ação anti-inflamatória, ou seja, combate os edemas acarretados pela celulite.

Castanha-do-pará

Alimento repleto de selênio, um importante antioxidante que combate o envelhecimento precoce das células.

Folhas verde-escuras

Como couve e espinafre. Elas são ótimas fontes de clorofila, que ajuda a melhorar a circulação e desintoxicar o organismo.

Lima-da-pérsia

Assim como a laranja, esta fruta também limpa o sistema linfático e desintoxica o fígado.

Maçã

A fruta é fonte de pectina, um tipo de fibra que neutraliza as toxinas presentes no organismo.

7 dicas infalíveis para perder peso

1. Purifique o organismo

A celulite não é apenas um problema estético, e sim um indicativo de que nosso organismo não está funcionando bem. Uma forma de combatê-la é fazer a purificação do organismo tomando sucos naturais de vegetais, como aipo e espinafre, antes de cada refeição.

2. Ferro no prato

A falta do ferro em seu organismo, além de causar anemia, favorece o surgimento de celulite. Alimentos como feijão e ervilha devem fazer parte da sua dieta.

3. Evite sal em excesso

Reduzir a ingestão de sal é um passo importante para combater a celulite. Ele dificulta a circulação e atrapalha a eliminação de toxinas.

4. Beba bastante chá

Sálvia, menta e chá-verde ajudam a eliminar a retenção de líquidos e as toxinas. Isso contribui na luta contra a celulite.

5. Tome bastante água

O consumo de pelo menos dois litros de água por dia é essencial para combater a celulite. A água limpa o organismo e mantém o corpo sempre bem hidratado.

6. Cuide do intestino

Alimentos ricos em fibras, como cereais integrais, frutas e verduras, facilitam a movimentação no intestino ajudando a limpar o organismo.

7. Cozinhe bem

Escolha o preparo de alimentos grelhados, carnes magras e, sempre que possível, coma verduras cruas.