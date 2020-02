Os benefícios da caminhada

Caminhada já! (Ed. Abril)

Foto: Reprodução

“A onda do futuro é a caminhada!”. É exatamente nisso que Marcos Paulo Reis, técnico da seleção brasileira de triatlo nas Olimpíadas de Atenas e Sydney, se baseou para escrever o seu livro “Caminhada já!” (Ed. Abril.).

Democrática e fácil de praticar, a caminhada é um exercício muito mais benéfico do que se possa imaginar. Isso porque além de ajudar na perda de peso e na conquista de uma silhueta mais fina, ela protege as artérias, dá mais fôlego, turbina a memória, afasta a ansiedade e a depressão, evita lesões e ainda reforça as defesas do organismo em qualquer idade.

Entretanto, a rotina conturbada dos dias de hoje costuma ser um enorme empecilho para a realização de qualquer modalidade esportiva, não é mesmo? Pois saiba que, segundo a Organização Mundial de Saúde, basta caminhar durante 30 minutos, “cinco vezes na semana, para você deixar o time dos sedentários. E mais: esse período pode ser dividido em duas sessões de 15 minutos, cada uma.” Portanto, chega de desculpas e comece já a dar as suas primeiras passadas!

Passadas iniciais

– “Troque o elevador pelas escadas para subir dois andares ou descer quatro”;

– “Evite o carro em percursos com menos de 2 quilômetros”;

– “Se usa transporte coletivo, desça um ponto antes e continue o trajeto a pé”;

– “Leve o cachorro para dar umas voltas diariamente”;

– “Se almoça fora, vá a pé para o restaurante e aproveite para fazer uma pequena caminhada na volta – o que ajudará, inclusive, a digestão”;

– “Nos finais de semana, nunca perca a oportunidade de fazer um passo a pé”.

Além de dar muitas outras dicas e esclarecer mais a fundo todas as questões que envolvem essa prática, o livro traz ainda três tipos de treinos que vão ajudá-la a chegar no verão cheia de saúde e com um corpo invejável.

Veja o livro na LojaAbril.com