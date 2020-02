O cardápio que faz perder barriga

Perca 2 kg e livre-se da barriguinha com um cardápio semanal

Foto: Dreamstime

Todo fim de semana é a mesma coisa, não tem jeito. No sábado e no domingo a gente se delicia com comidinhas mais calóricas, prepara mais doces e acaba cometendo exageros. O resultado se percebe na hora de abotoar a calça jeans: o botão não fecha! Mas nada de se arrepender dos prazeres que sentimos à mesa.

O cardápio ao lado, rico em proteínas magras (como peixes, aves, queijos brancos, ovos e legumes), carboidratos integrais e gordura saudável, é perfeito para afinar a cintura. “O consumo equilibrado desses nutrientes acelera o metabolismo e a queima de calorias”, diz Roseli Rossi, nutricionista da Clínica Equilíbrio Nutricional (SP).

Combine como quiser as opções de cada refeição desse cardápio e perca até 2 quilos de barriga em uma semana.

Opção 1

Café da manhã

· 1 copo de leite de soja light batido com 1/2 papaia e 1 colher (sobremesa) de linhaça triturada + 1 torrada integral + 1 fatia de queijo minas light

Lanche da manhã

· 2 castanhas-do-pará + 1 xícara de chá branco

Almoço

· Salada de alface e tomate com 2 colheres (sopa) de cenoura ralada, temperada com 1/4 de colher (sopa) de azeite extravirgem, 1 colher (café) de vinagre ou suco de limão e sal + 1 colher (sopa) de lentilha cozida + 2 colheres (sopa) de abobrinha grelhada ou cozida + 1 filé de frango grelhado + 1 fatia de abacaxi

Lanche da tarde

· 1 torrada integral + 1 fatia de queijo processado light + 1 xícara de chá de camomila

Jantar

· Salada com 3 colheres (sopa) de repolho cru fatiado, 2 colheres (sopa) de vagem cozida, 1 tomate, 1 lata de atum ao natural e 1/2 colher (sobremesa) de gergelim temperada com 1/4 de colher (sopa) de azeite extravirgem, 1 colher (café) de vinagre ou suco de limão e sal

Ceia

· 1 1/2 fatia de ricota

Inclua rúcula na salada do almoço

Foto: Dreamstime

Opção 2

Café da manhã

· 1 pote de iogurte desnatado misturado com 1 maçã picada e 1/2 colher (sopa) de óleo de coco + 1 torrada integral + 1 fatia de ricota

Lanche da manhã

· 1 noz média + 1 xícara de chá de cavalinha

Almoço

· Salada de alface, rúcula e rabanete, temperada com 1/4 de colher (sopa) de azeite extravirgem, 1 colher (café) de vinagre ou suco de limão e sal + 2 colheres (sopa) de espinafre refogado + 1 sardinha ao forno + 1 kiwi

Lanche da tarde

· 2 claras de ovo cozidas + 1 caixinha de suco de soja light

Jantar

· Salada de rúcula e tomate com 2 colheres (sopa) de abobrinha cozida ou grelhada, temperada com 1/4 de colher (sopa) de azeite extravirgem, 1 colher (café) de vinagre ou suco de limão e sal + 1 filé médio de frango grelhado

Ceia

· 1 pote de iogurte de frutas 0% de gordura

Invista em iogurte de frutas no café da manhã

Foto: Dreamstime

Opção 3

Café da manhã

· 1 pote de iogurte de frutas 0% de gordura com 1 colher (sobremesa) de linhaça triturada + 1 torrada integral + 1 ovo mexido

Lanche da manhã

· 4 amêndoas + 1 xícara de chá de camomila

Almoço

· Salada de alface e tomate com 1 colher (sopa) de grão-de-bico cozido, temperada com 1/4 de colher (sopa) de azeite extravirgem, 1 colher (café) de vinagre ou suco de limão e sal + 1 filé médio de pescada grelhada + 1 colher (sopa) de couve refogada + 1 fatia de melão

Lanche da tarde

· 1 pote de iogurte de frutas 0% de gordura + 1 maçã

Jantar

· Salada de rúcula e tomate com 1 colher (sopa) de ervilhas em conserva e 2 fatias médias de berinjela grelhada em 1/4 de colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem, temperado com sal e ervas a gosto + 1 fatia fina de carne de panela (lagarto)

Ceia

· 1 copo (200 ml) de leite de soja com 1 colher (chá) de canela em pó

No lanche da manhã, procure ingerir uma chícara de chá

Foto: Dreamstime

