Confira o cardápio de um dia na rotina de Gabriela Duarte

Gabriela Duarte é capa da revista BOA FORMA de dezembro

Foto: Reprodução/BOA FORMA

Aos 36 anos e com uma filha de quatro, a atriz Gabriela Duarte mostra que está com o corpo em forma e mais sexy do que nunca na pele da fogosa Jéssica, sua personagem na trama global “Passione”, que adora mostrar as pernas, está sempre de minissaia e é extremamente sensual.

Do tipo mignon, Gabriela poderia ser vítima da gordura localizada, não fosse uma mulher esperta. “Aprendi cedo, com minha mãe (a atriz Regina Duarte), os benefícios que a dieta proporciona”, afirma a estrela, em entrevista à revista BOA FORMA de dezembro, da qual é capa.

Para não perder o ritmo, Gabriela mantém um personal trainer no Rio de Janeiro, onde trabalha, e uma profissional em São Paulo, onde vive com o marido e a filha. “Foi essa a saída para manter a disciplina e fazer quatro aulas por semana”, conta.

Gabriela gosta de comer direito. “Não quero ficar magra a qualquer preço, mas me manter saudável“, resume. O principal lema da estrela é que a comida não deve ser usada tão somente para dar prazer ou nutrir. “É preciso encontrar um meio-termo entre as duas coisas”, sentencia.

Gabriela Duarte mostra que está em forma nos seus cliques para a revista

Confira abaixo uma das sugest”oes de cardápio diário seguidos pela atriz e publicado na edição da BOA FORMA, que traz ainda mais detalhes sobre a rotina de alimentação e exercícios físicos da famosa:

Café da manhã

2 fatias de pão integral com queijo branco light

1 fruta (1 fatia média de abacaxi, 1 manga pequena picada ou papaia com aveia)

Lanche da manhã

3 castanhas-do-pará

Almoço

1 prato médio de espaguete integral com molho de tomate temperado com manjericão

Lanche da tarde

1 iogurte com frutas

Jantar

1 fatia de torta de frango com legumes e salada verde

