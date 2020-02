Como perder a barriga?

A primeira fase da dieta é de desintoxicação: em quatro dias, você poderá perder até 3 kg!

Que tal conquistar uma barriga lisinha sem fazer ginástica e abrir mão do chocolate? Essa é promessa do livro “A Dieta da Barriga Zero” (Ed. Best Seller, R$ 34,90*), escrito pelas

americanas Cynthia Sass e Liz Vaccariello.

Elas ensinam como secar o abdome ingerindo as “gorduras do bem”. O plano é dividido em duas etapas – de 4 e 28 dias cada – e seca até 3 kg só na primeira. A seguir, saiba tudo sobre o método e comece a emagrecer ainda hoje!

A gordura que tira a gordura

O pulo do gato dessa dieta está na ingestão de gorduras monoinsaturadas, as “gorduras do bem”. Afinal, elas contêm ácidos graxos monoinsaturados (AGMI), responsáveis por eliminar o volume da barriga.

A eficácia dos AGMI na redução de gordura, principalmente no abdome, é comprovada por diversas pesquisas. Em 2007, por exemplo, a revista americana Diabetes Care publicou um estudo que constatou: uma dieta rica em alimentos com AGMI evita a distribuição de gordura na região central do corpo, quando comparada a um programa com as mesmas calorias, mas rico em carboidratos e gorduras saturadas.

Os alimentos que emagrecem

Confira abaixo as porções e as calorias de 24 comidas que são fontes de gordura do bem e monte as suas refeições



O PROGRAMA PARA VOCÊ SECAR

A primeira fase é de desintoxicação: em quatro dias, você poderá perder até 3 kg e 14 cm de barriga! A segunda dura 28 dias, com o consumo médio de 1.600 calorias diárias para a perda

total de até 7 kg. Abaixo, veja as sugestões adaptadas pela nutricionista Nathalia Antiqueira e use a tabela para substituir os alimentos com a gordura do bem.

A primeira fase

Para o programa funcionar, você deve tomar a água elaborada pela autora Cynthia Sass (receita abaixo) todos os dias. Além disso, elimine sal, alimentos industrializados ou condimentados, excesso de carboidratos (como massas, bananas e pães), frituras, vegetais crus, alimentos gasosos (como feijão, leguminosas, brócolis, cebola e pimenta), álcool, café, chá, chocolate quente e suco de frutas cítricas.

Cardápio para 4 dias

Siga o menu abaixo e comece a dieta limpando o seu organismo

Café da manhã

· 30 g de flocos de milho sem açúcar

· 240 ml de leite desnatado

· 1 pera

· 30 g de semente de girassol sem sal

· 1 copo de água de Sass

Almoço

· 150 g de frango

· 1 fatia de ricota

· 8 fatias de tomate

Lanche

· 240 ml de leite desnatado com 5 morangos

· 1 colher (sopa) de óleo de linhaça OU 1 colher (sopa) de semente de girassol ou de abóbora.

Jantar

· 115 g de ervilhas cozidas

· 1 filé de peixe

· 60 g de batatas assadas temperadas com uma colher (sopa) de azeite de oliva

· 1 copo da água de Sass.

Receita da água de Sass

Ingredientes

· 2 litros de água

· 1 colher (chá) de gengibre moído na hora

· 1 pepino médio descascado e cortado em fatias finas

· 1 limão médio cortado em fatias finas

· 12 folhas de hortelã

Modo de preparo: misture os ingredientes e deixe descansar na geladeira por um dia.

A segunda fase

Inicie na manhã após o final da dieta de quatro dias. São três refeições e um lanche: esse último pode ser feito na hora em que você quiser. dicas: procure não ficar mais de quatro horas sem se alimentar e coma um alimento com Agmi em cada refeição – que pode ser substituído por outro da tabela, desde que tenha as mesmas calorias. Quando adaptar as refeições, lembre-se que todas devem ter 400 calorias.

Cardápio para 28 dias

Esse plano fará com que a perda de peso continue e mandará mais gordura embora

Café da manhã

· 1 porção (16 g) de cereal matinal de grãos integrais

· 120 ml de leite semidesnatado

· 2 colheres (sopa) de amêndoas

· 4 ameixas-pretas

Almoço

· 130 g de macarrão integral

· 1 colher (sopa) de azeite

· 2 colheres (sopa) de massa de tomate

· 2 colheres (sopa) de queijo parmesão

Lanche

· 60 g de mussarela light

· 30 g de pipoca comum (sem manteiga)

· 4 colheres (sopa) de parmesão

· 4 colheres (sopa) de semente de girassol

Jantar

· 6 colheres (sopa) de legumes refogados

· 1 colher (sopa) de óleo de canola

· Pimenta moída

· 100 g de frango grelhado

· 3 colheres (sopa) de arroz integral

Aprenda a fazer as substituições

Você pode trocar alimentos com valor calórico aproximado, desde que mantenha as 400 calorias por refeição. exemplo: no jantar, você poderia substituir o frango por 1 filé de peixe ou 5 fatias de peito de peru.

