Como fazer exercícios em casa

Antes de exercitar-se, passe por

uma avaliação médica

Foto: Getty Images

Antes de iniciar a maratona de exercícios, é preciso se preparar e organizar a sua rotina. Veja como…

Antes de começar

Primeiro, faça um exame médico para ver se está tudo bem com a sua saúde. Nunca começe a fazer exercícios sem saber a quantas anda seu corpo. É fundamental ter o aval de um profissional para evitar possíveis problemas, como dores e lesões.

Utilize mantimentos

Alguns itens domésticos podem ajudar na hora de malhar em casa: um litro de leite, um pacote de farinha, um cabo de vassoura… A carga utilizada (no caso, o quilo de farinha ou o litro de leite) pode ser amarrada no cabo da vassoura e usada como barra para definir os músculos dos braços.

Alongue-se

Uma toalha de rosto pode ser usada para o alongamento. Sente no chão com as pernas estendidas, segure as pontas da peça e envolva-a em volta dos pés, estendendo a coluna e alongando as pernas por 10 segundos. Lembrese de fazer o mesmo ao final dos exercícios!

Horário fixo

Como você vai estar em casa, “matar” o treino pode ser muito mais fácil. Então, seja disciplinada. Defina um horário para realizar seus exercícios. No calendário, marque um “x” em cada dia que você cumprir sua rotina. O ideal é fazer os exercícios três vezes por semana.

O que vestir

Nunca faça exercícios de calça jeans, chinelo ou salto. Use roupas leves e tênis adequado. Além disso, não se esqueça de ter sempre uma garrafinha de água por perto, para se hidratar enquanto trabalha a musculatura.