Como emagrecer no frio

Fuja dos quilinhos que surgem no inverno

Foto: Dreamstime

Basta esfriar para nosso apetite aumentar, né? Essa é uma das razões que explicam a tendência a engordar nos meses mais frios do ano. “Sentimos mais fome no inverno porque nosso organismo precisa de mais energia para manter a mesma temperatura interna, próxima aos 37 graus”, diz a nutricionista Luciana Alberge, coordenadora do programa de educação nutricional Viva Melhor, da Risa Refeições Empresariais, de Araucária (PR).

Não desista nunca!

Mas, com persistência, você pode atravessar os meses do outono e do inverno sem engordar ou até mesmo conseguir eliminar alguns quilos. Basta seguir nossas dicas para não ser pega pelas armadilhas do frio.

Não caia nessas geladas!

Veja o que faz você engordar quando está frio e como driblar cada situação…

– Problema: Os pratos típicos do frio são mais gordurosos.

– Solução: Faça sopas e outros alimentos substituindo margarina, queijo, leite e creme de leite pelas versões light. No lugar de batata, use legumes ricos em fibras, como abóbora e cenoura. E sempre troque a farinha branca pela integral.

– Problema: Bebidas como chocolate quente ou capuccino são muito engordativas.

– Solução: Use chocolate amargo, leite desnatado e pouco açúcar. Baunilha e canela dão sabor ao leite sem engordar. Abuse deles.

– Problema: Comer salada, algo tão importante no controle do peso, fica complicado. Frio, o prato deixa de ser apetitoso.

– Solução: Misture as folhas cruas aos alimentos quentes. Para compensar a redução de salada, aumente a ingestão de verduras cozidas e sopas de legumes.

– Problema: No frio, bebemos pouca água (algo fundamental para não engordar).

– Solução: Além de se policiar para beber água, você pode tomar chá quente ao longo do dia. Varie os sabores, mas não coloque açúcar.