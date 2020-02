BOA FORMA dá as dicas para a conquista de uma barriga chapada

Comece já o Projeto Barriga Chapada para o verão

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

O inverno está na reta final e a BOA FORMA de agosto deu a largada para o Projeto Barriga Chapada. O segredo? Uma série de exercícios inéditos para definir a barriga e melhorar a postura; um cardápio incinerador de gordura em que o mocinho é o abacate; e o uso de cremes com novos ativos que exterminam a gordura localizada, combatem a retenção de líquidos e mandam a flacidez embora. Além disso, será possível eliminar até 4 kg em apenas 15 dias. Interessou? Então conheça melhor cada um desses aliados!

Ginástica hipopressiva

Esqueça as dezenas de repetições de abdominais. A novidade da vez é a ginástica hipopressiva que consiste em puxar o diafragma e afastar as costelas, sugando o abdômen. “O segredo é soltar todo o ar do pulmão e ficar em apneia (sem respirar) durante o tempo em que a barriga estiver comprimida”, ensina a professora de educação física Carolina Xavier Ferreira.

De acordo com um estudo espanhol, mulheres que faziam 20 minutos de exercícios hipopressivos por dia aumentaram em 20% a força abdominal e reduziram 6% da circunferência da cintura. Na edição de agosto, você poderá conferir o passo a passo.

Cremes manipulados

“Pro-Sveltyl”, da Galena Química; “Bio Detox”, da Biotec Dermocosméticos; “Adiporeguline”; e “Slimbuster L”, da Chemyunion são os novos cremes prescritos pelos dermatologistas e que deixam a região abdominal lisinha e firme.

Dieta chapa-barriga

Com 1500 calorias diárias, o cardápio que inclui o consumo de abacate e prioriza carboidratos complexos, proteínas magras e gorduras boas em todas as refeições promete emagrecer até 4 kg em 15 dias.

Modelo de mulher

Gisele Bündchen tem 31 anos, um filho e um corpo de invejar

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

Quer uma inspiração para conquistar o corpo perfeito? A BOA FORMA traz Gisele Bündchen! Com 31 anos e um filho pequeno, a top é dona de uma silhueta invejável. O segredo, segundo ela, está no exercício físico e alimentação correta. “Cuido do meu corpo como forma de manter a minha saúde e o meu bem-estar. A boa alimentação e a prática de exercícios são fundamentais para isso”, conta.

Há 10 anos, ela se diz apaixonada pela hatha ioga, que é muito centrada na respiração e ajuda a tonificar bastante os músculos. Além disso, a modelo ainda se dedica ao kung fu. Com relação ao cardápio, come muitas frutas e verduras. Já a carne vermelha entra uma vez na semana. Não à toa, ela engordou apenas 13 quilos na gravidez. Inspire-se!

Pele de deusa

Tenha uma pele de deusa em todas as fases da vida

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

Mas não é só de um corpo escultural que se faz uma mulher bonita. É preciso também cuidar da pele. Por isso, a publicação reuniu os mais novos produtos que vão além da limpeza, hidratação e proteção. Eles ajudam na manutenção de uma pele jovem em cada fase da vida. Abra espaço no seu nécessaire.