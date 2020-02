A dieta de Juliana Alves

Juliana Alves perdeu 7 kg

Foto: Alan Teixeira / Roberto Teixeira / AgNews

Juliana Alves é linda, tem corpo violão, mas não escapou do terrível vilão: o efeito sanfona. Só que ela venceu a luta! Há dois anos, a intérprete de Clotilde, de Ti-ti-ti, precisou tomar remédios à base de corticoides, o que a fez engordar 7 quilos. Logo depois, veio a retenção de líquidos. Mas, com garra, ela perdeu o excesso de peso em menos de três meses.

“Inchei, emagreci, ganhei mais quilos… Mudei minha alimentação e comecei a fazer exercícios, com o personal Bebeto Cardoso. Depois, voltei a engordar e investi na dieta semanal de sopas e sucos, com a nutricionista Marcella Amar. Graças a Deus deu tudo certo”, festeja Juliana, que hoje exibe 67 quilos distribuídos em 1,71 m. Mas, acredite: a bela ainda pensa em perder de 3 a 5 quilos. Pode?

Em forma, ela confessa que o namorado, o ator bonitão Guilherme Duarte, adora suas curvas. Mudar pra quê?

Primeira batalha

No final de 2008, quando iniciou a primeira dieta, o café da manhã da atriz era iogurte natural, chá-verde, torrada e uma fatia de queijo branco: “Andava sempre com uma barrinha de cereal com proteína na bolsa. Foi difícil… Mas a reeducação alimentar, exercícios e os ensaios para o carnaval de 2009 me ajudaram, e perdi o excesso de peso”.

Casa e quilos novos

Com o cachê que ganhou pelo ensaio na Playboy, em outubro de 2009, Ju comprou um apartamento no Recreio, no Rio. “Fiquei curtindo a casa, sem fazer nada, comendo doces… Ganhei uns quatro, cinco quilos! E a retenção de líquidos voltou. Em janeiro de 2010, procurei o Bebeto de novo. Investi mesmo na dieta de sopas e sucos. Tomava chá de cavalinha uma vez por dia, sem adoçar, sopa de legumes, e suco de couve com laranja e abacaxi. Mas ainda quero perder mais um pouquinho.”