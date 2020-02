3 Day Diet Plus: a dieta da desintoxicação

Siga o cardápio de 800 calorias diárias e emagreça

Foto: Getty Images

Temperar todos os alimentos com sal, pimenta-do-reino e comer muitos vegetais crus. Eis o segredo do programa 3 Day Diet Plus, que está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Criado por cientistas americanos, ele promete desintoxicar o organismo e enxugar os quilos extras rapidinho para deixar o corpo em forma no verão, pronto para um biquíni poderoso.

Quer ficar ainda mais linda e com o corpo em forma? Esta é a hora! A nutricionista Érika Sousa explica como o programa de apenas 800 calorias por dia funciona. “É uma dieta considerada de emergência, com 800 calorias diárias, que, ao mesmo tempo em que restringe carboidratos, evitando a retenção de líquidos, estimula o corpo ao usar a gordura de reserva”.

Érika adaptou o programa para a mesa brasileira, com ingredientes baratos e fáceis de achar. Ah, é permitido até tomar sorvete. Entenda melhor…

Como fazer?



Siga à risca o cardápio sugerido pela nutricionista, sem substituir nenhum alimento nem pular as refeições. Além disso, todos os pratos devem ser temperados apenas com sal e pimenta-do-reino. nada de usar molho de soja e outros condimentos prontos, que podem prejudicar o programa. “Esses produtos contêm glutamato monossódico e sódio em excesso, substâncias que são responsáveis pela retenção de líquido do corpo, entre outras coisas”, diz a especialista Érika Sousa.

Por que temperar apenas com pimenta e sal?

Durante a digestão, o organismo gasta calorias para “quebrar” os nutrientes da comida e absorvê-los. A pimenta-do-reino aumenta a temperatura corporal e, consequentemente, o gasto calórico, acelerando o metabolismo. Tudo graças a uma substância chamada capsaicina. Ela também estimula o organismo a usar os depósitos de gordura como energia! Já o sal deve ser consumido em quantidades bem moderadas: 1 colher (chá) por dia é o suficiente para dar um gostinho aos alimentos.

Vegetais crus estimulam uma mastigação mais demorada

Foto: Getty Images

O benefício de comer vegetais crus

Quando crus, os vegetais fazem com que a mastigação seja mais demorada. Dica: “comer bem devagar e concentrada – sem estar, por exemplo, na frente da TV – também ajuda a perceber quando estamos saciadas, evitando que comamos além da conta”, indica érika. Outro ponto positivo sobre comer vegetais crus é a questão das fibras: quando não estão cozidos, apresentam maior teor da substância, o que também provoca sensação de saciedade e ainda ajuda a diminuir a absorção de açúcares e gorduras. Caso prefira consumi-los cozidos, melhor que seja no vapor, já que esse processo não leva óleo nem desperdiça os nutrientes durante toda a preparação.

Refrigerante liberado!

Tomar refrigerante diet ou light a qualquer hora do dia está liberado, assim como o consumo de café, chá verde e chá preto. Todas essas bebidas contêm cafeína, substância que estimula o metabolismo e libera adrenalina, provocando maior gasto calórico. Então, já sabe: em vez de beliscar guloseimas, que tal um copo de refrigerante, um chá bem geladinho ou um cafezinho?

Posso seguir o cardápio por mais de três dias?

Não. Após seguir os três dias de dieta é preciso uma pausa de, pelo menos, quatro dias. É o tempo suficiente para o organismo se recuperar e, só então, recomeçar o programa.