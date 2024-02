Do brega ao fofo! 7 itens para uma cozinha kitsch

Cores contrastantes, brilho, diferentes estampas, itens divertidos e plantas por toda parte: a estética kitsch está de volta na decoração! Esse termo, que já foi tratado de forma pejorativa, faz referência a um estilo pautado no exagero, no fora do padrão, no “cafona proposital”. E tudo isso promete bombar em 2024. Um relatório do Pinterest sobre tendências aponta que “cozinha brega”, “cozinha diferentona”, “decoração eclética para a cozinha” são alguns dos termos que estão em alta nas pesquisas. Se você curte essa estética, mas não sabe por onde começar, a gente te ajuda. Confira alguns itens que vão dar um toque especial para uma cozinha fofa.

O que é cozinha kitsch?

O termo kitsch surgiu no século XIX para classificar a arte considerada feia, exagerada e inferior – mas isso foi se alterando com o tempo.

Ao longo do tempo, o termo foi resinificado, sendo hoje uma manifestação de personalidade bastante utilizada na decoração. Aqui, o mais é mais, com muitas cores, elementos retrô e mistura de linguagens que tornam os ambientes nostálgicos, aconchegantes e divertidos.

Itens clássicos para uma cozinha kitsch

Pinguins de geladeira

Talvez você já tenha visto esse item na casa da sua avó. De diferentes tamanhos e estilos, os pinguins de geladeira são um clássico da estética “brega”- e a coisa mais fofa.

Pratos com estampas divertidas

Dá para ir muito além das estampas floridas ou lisas. Além disso, uma louça diferente pode ser útil para dar um toque especial em uma refeição ou até ser usada como decoração. Em armários de vidro, uma louça colorida e divertida chega a fazer parte do charme da cozinha.

Relógios diferentões

Um item presente em quase toda cozinha é o relógio, e ele não pode passar batido. Existem várias opções engraçadas e diferentes que podem até te fazer rir enquanto calcula o tempo do que estiver preparando.

Continua após a publicidade

Relógio de parede de ovo frito Compre agora: Amazon - R$ 39,90

Eletrodomésticos vintage

Além da estética em si, esses eletrodomésticos fogem das cores básicas, como preto e branco. Imagine que fofura ter uma geladeira azul bebê, um fogão cor de rosa e máquina de lavar louça verde. Lembre-se: a ideia aqui é misturar cores e apostar no exagero.

Continua após a publicidade

Estampas nas paredes

Falando em exagero, nessa estética dá para investir sem medo no mix de estampas. Não há nada de errado em misturar um azulejo xadrez em uma parede com listras coloridas na outra.

Utensílios coloridos

Nada de se limitar ao preto básico e itens que existem apenas para “cumprir uma função” na cozinha. Ter utensílios em tons vibrantes e taças de cores sortidas vai fazer toda a diferença na sua cozinha.

Continua após a publicidade

Imãs de geladeira

Imãs de lugares que você já visitou são clássicos. Mas que tal colocar um pandinha decorando sua geladeira? Ou flamingo? E abacaxis?

O importante é misturar bastante e fazer aquela decoração que faz as pessoas ficarem um tempão tentando absorver cada detalhe.