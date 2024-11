6 truques de decoração para esconder falhas na parede

Sua parede tem imperfeições? Nem sempre uma reforma é viável no momento, mas há maneiras criativas de disfarçar o problema até que você possa corrigi-lo de vez. Pensando nisso, reunimos ideias práticas e originais para esconder essas falhas temporariamente. Confira a seguir!

Tapete de parede

O tapete de parede é uma ótima opção para agregar conforto ao ambiente enquanto disfarça imperfeições na parede. O segredo para não errar na escolha é preferir aqueles que possuem cores semelhantes ao restante do local em que ele vai ficar.

Como esconder desenhos de criança na parede

Quem tem filhos ou crianças em casa sabe que as paredes são procuradas por eles na hora de desenhar. Mas como ocultar os rabiscos de forma original e valorizar o talento dos pequenos? Uma solução é utilizar os próprios desenhos deles: basta colar as folhas com as criações na parede.

Quadros e objetos decorativos

Uma das formas mais simples e eficazes de esconder uma falha na parede é pendurar quadros. Posicione a peça estrategicamente sobre o local com problema. Se a falha for um buraco, porém, certifique-se de que o suporte do quadro não irá ampliá-lo. Caso necessário, ajuste a posição um pouco acima ou utilize fitas adesivas específicas para fixação.

Espelhos coláveis

Outra opção são os espelhos de parede. Além de disfarçar manchas, buracos e outras imperfeições, eles ainda criam a sensação de um espaço mais amplo e iluminado.

Decore com o violão

Fixar violões na parede é outra forma criativa de esconder problemas no ambiente. Além de ocultar falhas, essa solução reflete a paixão pela música e revela a personalidade do próprio morador.

Escorar quadros

Mais uma solução é apoiar quadros no local onde há a imperfeição. Essa abordagem é ideal para disfarçar buracos maiores sem precisar perfurar a parede e agravar o problema.

