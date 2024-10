8 truques para transformar uma parede sem graça

Transformar uma parede sem graça num ponto estiloso da casa não é tão difícil quanto parece. Basta uma decoração especial, móveis estratégicos ou uma pintura simples para criar um visual interessante. Pensando nisso, separamos oito truques e inspirações para dar à sua casa uma nova atmosfera.

Incluir pinturas abstratas

Mesclar cores na parede é uma tendência no universo da decoração, especialmente quando elas aparecem em formatos diferentes dos convencionais. Apostar em ondulações, linhas retas e tons próximos entre si faz toda a diferença.

Colocar objetos importantes na parede

Outra maneira bastante charmosa e, ao mesmo tempo, memorável, é adicionar na parede itens importantes para você e quem mora em sua casa. Seja câmera, quadros ou pratos, essa opção costuma agradar as pessoas que residem no ambiente.

Escolher um teto colorido

A decoração não é a única maneira de elevar o visual da parede. Aliás, não é preciso intervir diretamente nela para ter um ambiente bonito. Pintar o teto, por exemplo, é suficiente para mudar o efeito que a parede branca causa. Se quiser, ainda pode incluir espelhos e outros itens para incrementar o ambiente.

Usar um varal de flores para ter uma parede charmosa

O varal de flores é uma ideia criativa e simples de fazer. Basta unir três delas, prendê-las num fio e fazer isso sucessivamente até preencher o espaço. Também é possível adicionar um móvel de madeira para colocar plantinhas e outros elementos que forem significativos para você.

Criar um cantinho especial

Todo mundo merece um espaço pessoal dentro do próprio lar. Criar um cantinho onde você consegue se sentar, escrever e guardar objetos importantes é uma maneira de proporcionar conforto para si mesmo e ainda transformar uma parede sem graça em um local agradável.

Usar ripas na parede

Quem gosta do efeito que as madeiras trazem para a casa pode aprovar o uso de ripas nas paredes. Se o ambiente for predominantemente colorido em branco, o destaque será ainda maior.

Apostar nas prateleiras na parede

Além de bastante úteis, as prateleiras dão um toque especial em seu lar. É possível colocar livros, plantas e outros objetos que você costume usar com frequência.

Ter pinturas infantis no quarto das crianças

Proporcionar originalidade ao quarto infantil não é impossível. Escolha as pinturas de animais na parede e inclua minis prateleiras para tornar esse local ainda mais aconchegante para seus pequenos.

