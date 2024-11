12 projetos com parede texturizada para se inspirar

As paredes texturizadas são ótimas soluções para quem busca fugir de uma decoração tradicional. Com uma variedade de acabamentos, como o cimento queimado, superfícies arenosas e efeito 3D, esse recurso adiciona profundidade e valor estético, dando ao ambiente um visual sofisticado e cheio de personalidade.

Mais do que um detalhe, as texturas se tornaram protagonistas, capazes de mudar completamente a atmosfera do espaço.

Além de esteticamente atraente, essa técnica oferece benefícios práticos, como disfarçar pequenas imperfeições e melhorar a acústica do ambiente. Com opções que variam entre estilos rústicos, industriais e modernos, há texturas para todos os gostos e espaços.

A seguir, selecionamos 12 ideias inspiradoras para aplicar as texturas de forma harmoniosa e elegante em qualquer projeto. Confira:

1) Para este projeto, a arquiteta Cristiane Schiavoni apostou em um mix de texturas entre o painel ripado de madeira com o revestimento cerâmico 3D. Curtiu a combinação?

2) Na sala assinada pelo arquiteto Ricardo Abreu, um painel revestido com vinílico contrasta com as cerâmicas artesanais ao fundo. Outra tendência acompanha a composição: os tons terrosos.

3) Neste hall de entrada projetado pelo escritório Daniela Funari Arquitetura, a composição de peças sobrepostas recebe, com aconchego, moradores e visitantes. O efeito decorativo, alcançado tanto pelo desenho, como pela colocação das fitas de LED, proporcionou uma volumetria interessante, assim como uma textura diferente para o espaço.

4) A madeira e os materiais naturais são os protagonistas deste quarto executado pela arquiteta Mari Milani, com destaque para os tijolinhos aparentes na parede de cabeceira.

5) No projeto idealizado pela arquiteta Patricia Penna, o elemento decorativo foi instalado no escritório residencial do morador, que trabalha como diretor de uma empresa. Com acabamento metálico, em contraste com a madeira natural, o laminado melamínico trouxe modernidade ao ambiente.

6) A parede de pedra no ambiente assinado pelo escritório Rosangela Pena Arquitetura, com sua textura natural e cores orgânicas, agrega personalidade e profundidade ao espaço – sem deixar o aconchego de fora!

7) Nesta sala de estar com lareira, o escritório Go Up Arquitetura apostou no efeito caiado aplicado de forma artesanal. Inspirado nas ondulações deixadas pela areia em uma praia ao amanhecer, ele evoca leveza e tranquilidade.

8) Para criar um efeito rústico, o escritório Arqventura investiu no tijolinho como solução para a sala de estar deste apartamento. O revestimento texturizado branco traz sensação de casa com conforto e personalidade.

9) Para inovar e fugir do papel de parede e do revestimento cerâmico, o escritório Woho Arquitetura tonalizou a massa acrílica e aplicou de forma espatulada, de cima para baixo na parede. O resultado é um efeito “destroyed” com relevo.

10) Para repaginar a área social, o escritório BMA Studio apostou na parede de concreto aparente. Revestida com placas cimentícias, da Castelatto, o resultado é perfeito para quem ama o estilo industrial.

11) Neste quarto, a parede de cabeceira foi revestida com marcenaria sob medida, da Grecco. A superfície cinza fugiu ao comum e combinou efeito 3D, relevo e iluminação interna.

12) Neste apartamento, com mais de 630 m², a designer de interiores Ana Weege escolheu aplicar ripas de concreto nas paredes da área social, criando uma estética contemporânea e aconchegante. O espaço foi pensado para uma família com duas filhas, que adora receber amigos e familiares, além de apreciar vinho e arte.

