7 flores que toda casa deveria ter nesta primavera

A primavera está se aproximando, e não há melhor época para comprar lindas flores, seja para presentear a pessoa amada ou trazer beleza ao lar. Com diferentes formatos e cheiros, elas vão mudar a decoração, adicionando um toque especial de sofisticação e cor.

Vale lembrar que, no ambiente interno, é preciso escolher espécies que aguentem as condições do local escolhidos para elas. Confira agora as mais belas, charmosas e resistentes opções para cultivar em casa!

1. Begônias

Provenientes da América tropical, ela é adepta ao clima quente e úmido. Planta ornamental, cultuada por sua beleza, possui uma folhagem característica e coloração tipicamente rosa e vermelha.

2. Bromélia

Conhecidas por seus cálices profundos, a Bromélia é oriunda de regiões tropicais do continente americano. Com seu colorido único, são capazes de decorar qualquer ambiente.

3. Jasmim

Também de regiões tropicais, mas de continentes diferentes, o jasmim encanta com suas pétalas brancas. Além de possuir um aroma intenso e sedutor, o seu chá tem um ótimo efeito calmante.

4. Lavanda

Com flores delicadas e aroma característico, muito replicado em produtos aromáticos, as pequenas pétalas lilás da Lavanda deixarão o seu lar mais agradável. Além de decorativa, possui propriedades calmantes que ajudam a controlar a ansiedade, o estresse e a insônia.

5. Lírio da paz

O nome sugestivo não é à toa… Suas folhas brancas, confundidas frequentemente com uma flor, transmitem paz e harmonia. Seu formato diferenciado é um ótimo aditivo para qualquer ambiente, porém, tome cuidado para que a exposição intensa à luz solar não a estrague.

6. Orquídea

Considerada uma das flores mais bonitas e desejadas do mundo, a orquídea é capaz de se adaptar a praticamente todos os climas e ambientes. Não é uma planta parasita, e sim, epífita. Na prática, isso significa que gosta de viver sobre outras plantas, usando-as como suporte. Sendo assim, separe um local apropriado em sua casa. Aliás, ornada com as cores certas, essa planta certamente se encaixará perfeitamente em sua decoração.

Continua após a publicidade

Relacionadas Sua Vida 10 plantas para ter em casa e não colocar seu pet em risco

7. Violeta

Adeptas a ambientes maiores, as violetas gostam de luz, mas não diretamente. Devem ser cultivadas em vasos, o que facilita a sua utilização como item decorativo. Suas pétalas delicadas e cor violeta trazem leveza ao ambiente.

Gostaram das dicas? Agora, deixe a sua mente florescer e acrescente em sua casa o que for mais agradável para você e para a florzinha.

Continua após a publicidade

Relacionadas CASA CLAUDIA 10 flores que atraem boas energias para ter em casa

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.