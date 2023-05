10 flores que atraem boas energias para ter em casa

Todas as espécies de flores atraem boas energias para dentro de casa, isso é fato. E ainda que você não tenha um olhar místico sobre o tema, até a ciência comprova os benefícios de ter flores e plantas dentro de casa. “Hoje, a gente tem uma série de descobertas sobre plantas purificadoras e o que elas promovem no meio ambiente”, explica Gabriela Nora, fundadora da Galeria Botânica, em São Paulo. Ou seja, escolha as suas espécies favoritas e aposte nelas sem medo.

No entanto, para quem crê em algo a mais, vale ficar de olho em algumas sugestões. “A peperômia pilea é a apontada como a espécie que atrai dinheiro”, revela Gabriela. Já o amor é uma característica em comum de todas as flores. “Afinal, quem é sensível para olhar as flores, está aberto para receber amor”, enfatiza a profissional. Que revela também como criar um arranjo potente para atrair boas energias e deixar a sua casa sempre linda. “Aposte no colorido das plantas tropicais”, explica.

Uma sugestão é combinar helicônia, zingiber e folhagens grandes, como a costela-de-adão. “Um dos meus arranjos favoritos é com a protea-king, que é uma rainha”, revela. Gabriela costuma combiná-la com eucalipto, dálias e rosas inglesas. Ah, e não se esqueça da colorida maranta, que cai bem em diferentes combinações. Abaixo, confira mais cinco espécies e o que elas atraem para dentro de casa.

Plantas e flores que atraem boas energias

1. Lírio-da-paz

Como o próprio nome revela, o lírio costuma atrair bons fluídos, equilíbrio e paz. Além, é claro, de ser uma planta purificadora de ar.

2. Antúrios

Eles são os queridinhos dos românticos, pois é visto como a planta que favorece os relacionamentos. Mas também desperta sentimentos altruístas e a criatividade. Que tal levá-lo para o cantinho do home office?

3. Girassol

A flor da alegria é o girassol. Não à toa, ele está sempre em busca da luz do sol, logo simboliza a positividade e a vivacidade.

4. Jasmim

Os especialistas em Feng Shui indicam cultivar o jasmim em ambientes que você compartilha com o seu parceiro. Isso porque a espécie é famosa por seu poder de fortalecer relacionamentos.

5. Violeta

Colorida e perfeita para criar diferentes combinações, a violeta é a mensageira da felicidade. Os experts em boas energias indicam colocar três vasinhos da espécie na sua casa.