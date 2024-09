5 inspirações de geladeiras embutidas na marcenaria para a sua cozinha

A cozinha é integrada e você busca um projeto clean? A solução pode ser embutir a geladeira na marcenaria. A sugestão cria um frontão único no ambiente — que pode ser colorido ou em tons de madeira. Solte a criatividade!

Para embutir a geladeira na marcenaria, o arquiteto Maurício Arruda, diretor criativo da TODOS Arquitetura, explica que é necessário escolher um eletrodoméstico próprio para isso.

Atualmente, esses modelos só estão disponíveis em marcas internacionais. A partir daí, tudo fica mais fácil! “É só seguir o manual de instruções”, afirma Maurício.

No documento, estarão especificadas todas as medidas que o nicho da geladeira deve ter. “E em relação à ventilação, não precisa se preocupar porque ela acontece por cima do eletrodoméstico”, aponta.

Curtiu a ideia? Inspire-se nos projetos selecionados abaixo que possuem geladeira embutida na marcenaria!

Entrada aconchegante

A entrada deste apartamento, assinado pela TODOS Arquitetura, começa pela cozinha com piso Lombarda Viva Sabbia, da Portobello. A marcenaria é um dos destaques do ambiente, com a geladeira embutida. A solução cria um efeito interessante no visual da área de cozimento.

Na bancada e no frontão, a pedra escolhida foi o granito Antartic White com acabamento levigado.

Gourmet monocromático

A cozinha gourmet idealizada pelo arquiteto Jorge Elmor traz simplicidade aliada à pureza das formas através do equilíbrio monocromático e iluminação natural.



Cada eletro em seu lugar

A arquiteta Si Saccab apostou na marcenaria de lâmina de carvalho natural branco com o refrigerador e lava-louças ocultos que só serão vistos quando abertos, resultando em uma visão mais limpa quando se olha pra cozinha.

Marcenaria com geladeira dupla

Pensado em cada mínimo detalhe, esse projeto com todos os eletrodomésticos embutidos inclui duas geladeiras. A solução garantiu unidade e continuidade à cozinha. Projeto assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato.

Espaço ainda mais amplo

Os moradores amam cozinhar e por isso pediram à TODOS Arquitetura o espaço mais amplo e confortável possível. Assim, o cômodo se tornou ponto focal do living com marcenaria azul e geladeira embutida. A península foi desenhada em formato orgânico para favorecer a circulação e o conceito jovem do projeto.

