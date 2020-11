Volta de Patrick Dempsey a Grey’s Anatomy leva os fãs à loucura

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou ontem (12) com um episódio de duas horas. Se já não bastasse a ansiedade dos fãs para assistir aos novos episódios de uma das séries mais amadas da atualidade, que serão todos focados na luta dos profissionais da saúde contra a pandemia de coronavírus, eles foram surpreendidos por um retorno inesperado à série.

Depois de um longo dia no hospital, Meredith Grey (Ellen Pompeo) passa mal em um estacionamento e desmaia. De repente, em um sonho, ela encontra Derek Shepherd (Patrick Dempsey), seu ex-marido que está morto, em uma praia deserta.

Ao que tudo indica, Meredith irá acordar do sonho e continuar viva, mas em recuperação da Covid-19. Em entrevista ao E!, a diretora da série Krista Vernoff, explicou o motivo de ter escolhido mostrar Derek novamente na série, já que o personagem não aparece nos episódios desde 2015, quando morreu.

“A tarefa mais importante que tínhamos nessa temporada era honrar a realidade da pandemia e o impacto que está tendo, especialmente nos trabalhadores da área de saúde. Ao mesmo tempo, tínhamos que encontrar maneiras criativas para manter o lado divertido e romântico da série para oferecer algum escapismo. A cena da praia – que irá continuar além do primeiro capítulo – nos deu uma forma de viver fora da pandemia por alguns minutos. O retorno de Derek é pura alegria para nós, para Meredith e para os fãs. Fazer a 17ª temporada está sendo um grande esforço para toda equipe, mas nada comparado com o que os trabalhadores da linha de frente estão passando. Nós dedicamos essa temporada a eles e esperamos que a série inspire as pessoas a se protegerem e usarem máscaras. Como diria Derek Shepherd: ‘É um lindo dia para salvar vidas'”.

A prévia do segundo episódio da nova temporada, que irá ao ar na próxima quinta-feira (19), mostra uma continuação da cena da praia com Derek e Meredith se recuperando.

A cena de Meredith e Derek foi muito rápida, durou cerca de 30 segundos no final do episódio, mas foi o suficiente para fazer os fãs da série surtarem nas redes sociais. No Twitter, “Derek” e “Grey’s Anatomy” estão entre os assuntos mais comentados e quem acompanha a série comemora e agradece o retorno do personagem, mesmo que por poucos capítulos. Alguns fãs também criam teorias de que, talvez, o personagem nunca tenha morrido. Confira algumas das reações:

KSJSKSJSLSKSKS MANO ESSE VIDEO SALVOU MEU DIA DEREK MEU DEUS……. E AGORA? Quem fez essa obra prima merece um prêmio kkkkkkkkk pic.twitter.com/59d83z0Z6B — maia |🌟| (@LarizAsHell) November 13, 2020

Derek está vivo? Meredith estava em coma desde o dia do afogamento? NINGUÉM MORREU??? O'malley, Sloan e Lexie estão vivos??? pic.twitter.com/vDFuL9U6Ew — Manu, mas não a Gavassi (@ellowfant) November 13, 2020

Derek foi épico. Foi uma bela história de amor. O coração dela batia por Derek Shepherd. ❤ pic.twitter.com/yiYcb7VLMz — Surtei (@awsurtou) November 13, 2020

Agora vou te q supera a partida do Derek dnv??? pic.twitter.com/ye6vdcM10k — Mulher apaixonada (@PlmdsGabriella) November 13, 2020

se em nenhuma cena do próx ep o derek não falar it’s a beautiful day to save lives EU VOU FICAR TÃO BRAVA pic.twitter.com/9SBoq3tzP6 — mafe| greys spoilers (@allloveforgreys) November 13, 2020

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy tem previsão de chegar ao Brasil em janeiro de 2021 no canal Sony. As outras 16 temporadas do seriado estão disponíveis na Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

