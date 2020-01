23 filmes indicados ao Oscar 2020 que você pode assistir online

Realmente estamos diante de novos tempos no cinema. Os indicados ao Oscar 2020 acabam de ser revelados e temos nada menos do que oito filmes da Netflix na lista da premiação. Todos eles já estão disponíveis no Brasil e um, inclusive, é brasileiro: o documentário “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa.

E mesmo quem não tem acesso a nenhum serviço de streaming pode conferir alguns filmes indicados ao Oscar desse ano. Seis curta-metragens das três categorias avaliadas pela Academia (live-action, animação e documentário) estão disponíveis no YouTube gratuitamente. O mais bacana é que isso realmente facilita muito o acesso a esses títulos, pois eles não entraram no circuito comercial. O filme “Nefta Football Club”, por exemplo, foi gravado na Tunísia e, em outros tempos, só chegaria ao Brasil através de festivais de cinema.

Mas isso não é tudo. Se você não conseguiu assistir aos filmes comerciais no cinema, é possível alugar vários deles sem sair de casa. Através do Looke, serviço online de aluguel de filmes, é possível assistir a nove longas indicados ao Oscar 2020. “Coringa” e “Era Uma Vez em Hollywood” já estão disponíveis, por exemplo. Para assisti-los, é preciso pagar separadamente por cada um e os preços variam entre 11,99 e 18,99 reais.

Filmes disponíveis na Netflix

O Irlandês

10 indicações: Melhor Filme, Diretor (Martin Scorcese), Atores Coadjuvantes (Joe Pesci e Al Pacino), Roteiro Adaptado, Fotografia, Direção de Arte, Figurino, Edição e Efeitos Visuais

História de Um Casamento

6 indicações: Melhor Filme, Atriz (Scarlett Johansson), Ator (Adam Driver), Atriz Coadjuvante (Laura Dern), Roteiro Original e Trilha Sonora

Dois Papas

3 indicações: Melhor Ator (Jonathan Pryce), Ator Coadjuvante (Anthony Hopkins) e Roteiro Adaptado

Democracia em Vertigem

1 indicação: Melhor Documentário

Indústria Americana

1 indicação: Melhor Documentário

Perdi Meu Corpo

1 indicação: Melhor Animação

Klaus

1 indicação: Melhor Animação

A Vida em Mim

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Documentário

Filmes disponíveis no YouTube

Nefta Football Club

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Live-Action

The Neighbors’ Window

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Live-Action

In the Absence

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Documentário

Sister

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Animação

Hair Love

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Animação

Kitbull

1 indicação: Melhor Curta-Metragem – Animação

Filmes disponíveis no Looke

Coringa

11 indicações: Melhor Filme, Diretor (Todd Phillips), Ator (Joaquin Phoenix), Roteiro Adaptado, Fotografia, Maquiagem & Cabelo, Trilha Sonora, Edição, Edição de Som e Mixagem de Som

Era Uma Vez em Hollywood

10 indicações: Melhor Filme, Diretor (Quentin Tarantino), Ator (Leonardo DiCaprio), Ator Coadjuvante (Brad Pitt), Fotografia, Figurino, Direção de Arte, Edição de Som e Mixagem de Som

Dor e Glória

2 indicações: Melhor Ator (Antonio Banderas) e Filme Estrangeiro

Toy Story 4

2 indicações: Melhor Animação e Canção Original (“I Can’t Let You Throw Yourself Away”)

Como Treinar o Seu Dragão 3

1 indicação: Melhor Animação

Ad Astra – Rumo às Estrelas

1 indicação: Melhor Mixagem de Som

Malévola: A Dona do Mal

1 indicação: Melhor Maquiagem & Cabelo

O Rei Leão

1 indicação: Melhor Efeitos Visuais

Superação – O Milagre da Fé

1 indicação: Melhor Canção Original (“I’m Standing With You”)