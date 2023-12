Vintage Is A Festival encerra turnê em São Paulo

Depois de deixar a sua marca em alguns dos maiores festivais do mundo (e apresentar o que, na nossa opinião, foi o melhor B2B da Tomorrowland Brasil 2023), Vintage Culture traz a sua turnê própria para São Paulo, em uma proposta inovadora. No dia 9 de dezembro, o produtor e DJ apresenta sua extensa discografia em 12 horas de festa, com 3 palcos interativos comandados, claro, por ele próprio.

Lukas Ruiz, nome por trás do Vintage Culture, apresentará toda a sua carreira, utilizando intervenções artísticas e conteúdo interativo 3D que prometem uma experiência audiovisual imersiva e potente.

A performance começa no palco principal, focando no momento atual de sua carreira. É ali, também, que está a maior estrutura do evento, com diversos efeitos especiais.

Em seguida, o artista migra para o Classic Stage, onde apresenta seus primeiros sucessos em um momento que promete ser de muita nostalgia.

Para encerrar, Vintage Culture toma o palco Art Car, inspirado nos carros alegóricos de Burning Man. É para esta apresentação que estamos mais animados, já que a promessa é encontrar um Lukas ainda mais livre e inovador, com um toque do que está por vir em sua carreira.

Serviço Vintage Is A Festival

Data: 9 de dezembro de 2023

Local: Centro de Eventos Marginal Pinheiros

Endereço: Av. Eng. Billings, 2100 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP, 05321-010

Hora: 20h

Classificação: 18 anos (não é permitido a entrada de menores de idade mesmo acompanhados de responsáveis).

Ingressos: vintageisafestival.uhuu.com