Veja o resumo semanal de ‘Mania de Você’ de 25 a 30 de novembro

A novela brasileira Mania de Você estreou em setembro e tem dado o que falar nas redes sociais. Muitos acompanham a trama para se divertir com os dramas de Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira) e Mércia (Adriana Esteves), além de outros personagens como os de Nicolas Prattes e Gabz. Para quem está ansioso pelos próximos acontecimentos, confira o resumo dos capítulos de 25 a 30 de novembro:

O que acontece segunda-feira (25) em Mania de Você?

Depois de Mavi oferecer ajuda a Viola, ela recusa e inaugura a lona cultural da comunidade Pedra Branca. Nahum avisa que não pode fazer nada até que seu filho mude e passa a morar na casa de Moema. Luma se arrepende do que armou para a Viola, enquanto Ísis demonstra não ser a favor do casamento do filho. Iarleu revela a Dhu seu medo de que Edmilson cause problemas no resort. Lorena descobre que seu pai pegou seu dinheiro. Madá pede a Viola sugestões para o cardápio da birosca.

O que acontece terça-feira (26) em Mania de Você?

Luma pede perdão a Viola, admitindo seu arrependimento. Iberê revela a Mavi que Nahum está com Moema, e Mavi começa a tramar contra a lona cultural. Após descobrir que Diana e Volney estão indo ao resort, Hugo vê Diana conversando com outro homem. Nahum pede Moema em casamento, e Luma descobre o plano de Mavi de desviar a estrada para atravessar a comunidade e a lona cultural.

O que acontece quarta-feira (27) em Mania de Você?

Iberê tenta convencer Mavi a desistir de seus planos, mas não tem sucesso. Luma avisa Viola sobre o plano de Mavi. Marcel e Rudá se unem para tentar impedir o empresário. Mércia confronta Nahum sobre seu relacionamento com Moema. Evelyn e Tomás têm seu casamento aceito por Marlete e Ísis, que, ao lado de Leidi, tenta se livrar de Marlete. Enquanto isso, Viola atrai clientes à birosca com o sucesso de sua comida, mas recebe uma carta da prefeitura informando sobre a desapropriação de imóveis na comunidade.

O que acontece quinta-feira (28) em Mania de Você?

Viola mobiliza os moradores para resistir à desapropriação. Os funcionários de Mavi que vivem na comunidade demonstram insatisfação. Luma revela a Viola que Mavi está por trás das desapropriações. Hugo, desconfortável com a relação de Diana e Jean Pierre, é hostil com Diana, que conta a Fátima. Viola expulsa Grilo da reunião da comunidade, enquanto Sirlei entrega dinheiro a Lorena, sendo flagrado por Marlete, que descobre que ele tem um filho fora do casamento. Rudá vai atrás de Luma.

O que acontece sexta-feira (29) em Mania de Você?

Rudá pede ajuda a Luma e é repreendido por Viola. Daniel avisa a Michele que vai convocar a imprensa para expor a construção da estrada. Moema desconfia de Iberê. Michele se emociona ao ler uma carta de Cristiano. Mavi informa a Luma que o restaurante não está indo bem e vê Luma dizendo que irá ajudar Rudá.

O que acontece sábado (30) em Mania de Você?

Luma viaja ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá, que insiste em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide fazer algo. Luma motiva a equipe do restaurante e promete resolver o problema da desapropriação. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele, enquanto Daniel confronta Mavi na estrada.

