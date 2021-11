Vestido da vingança de Lady Di: ‘The Crown’ recria peça icônica. Veja foto

Não é à toa que The Crown é um dos maiores sucessos da Netflix, afinal, a série, que já está em sua 5ª temporada, até o momento entregou TUDO o que nós, amantes da Família Real, acompanhamos dos royals nos últimos anos, desde os momentos de deslumbre até as polêmicas.

Carregando essa responsabilidade de fidelidade aos fatos, a série trará nesta nova temporada um elemento icônico da história de amor e ódio de Diana e Charles: o vestido preto da vingança, que a princesa do povo usou em 1994 após descobrir a traição do herdeiro do trono real.

A informação foi confirmada após fotos tiradas do set de filmagem neste último final de semana mostrarem a estrela e intérprete de Diana, Elizabeth Debicki, vestindo uma recriação do elegante vestido de seda preta da estilista Christina Stambolian. Veja as fotos:

A história do vestido da vingança de Lady Di

A peça ombro a ombro até hoje é tida como um elemento de reafirmação da força e sexualidade de Diana, confrontando as regras estabelecidas pela realeza. O vestido fazia parte do closet da princesa, mas ela nunca o havia usado. O momento oportuno surgiu na noite em que a entrevista com o príncipe Charles confessando sua infidelidade com Camilla Parker-Bowles, hoje sua atual esposa, foi televisionada.

O vestido, que transmitiu à Diana um ar de viúva, ainda foi complementado com uma bainha assimétrica dramática e uma cauda de chiffon fluindo ao vento. Deslumbrante e inesquecível!

Em 2020, na minissérie documental da revista People, Diana Diaries, a editora sênior do veículo, Michelle Tauber, expressou suas conclusões sobre a escolha de Diana, conjecturando o quão perturbadora havia sido a entrevista para ela. “Efetivamente, Charles expôs algumas roupas sujas”, disse.

“Alguns poderiam ter decidido que isso era demais e tentado evitar as câmeras, ficar fora dos holofotes – apenas deixar a tempestade passar”, continuou a editora. “Isso não é o que Diana escolheu fazer naquela noite.”

Há ainda quem defenda que Diana sabia que todos os olhos estavam voltados para ela e que a resposta de sua parte para com a infidelidade de Charles, a qual o mundo tão esperava, não precisava vir de sua boca, recorrer à moda já bastava. E, realmente, bastou!

A série

Com estreia da 5ª temporada prevista para novembro de 2022, a série dará continuidade à trama da temporada anterior, que terminou ao atingir o ponto em que o casamento de Charles e Diana havia se tornado claramente insustentável e, portanto, rompido.