Lançamentos de músicas desta semana (22/01 a 26/01)!

O mês está quase chegando ao fim e por aqui ainda estamos aproveitando esse feriadão – seja em São Paulo ou não! E, para a nossa sorte, não estamos comemorando sozinhas, porque temos as mais novas faixas dos nossos artistas favoritos.

Megan Thee Stallion volta para seus projetos pessoais e já deixou claro quem manda, trazendo consigo o novo single “HISS”, perfeito para afastar as cobras da vida.

Mesmo em meio aos ensaios de pré-Carnaval, Anitta voltou a garantir hits com uma colaboração com Lenny Tavárez. “Faldas y Gistros” é dançante e sensual, com toda a energia desta época do ano.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir neste final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Prontas para mais uma playlist da semana? Preta Gil entra na lista pela segunda vez consecutiva – e nós só podemos sentir orgulho – desta vez com “Na Batucada”, em parceria com Thiago Pantaleão.

Por outro lado, após as polêmicas de seu último single, Lil Nas X traz “Where Do We Go Now”, segundo single do seu próximo álbum, que veio para comemorar o lançamento de seu documentário na HBO Max.

A faixa vem em um ritmo completamente oposto ao lançamento anterior, sendo uma música lenta e, de certa forma, triste. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Faldas y Gistros

Em meio aos “Ensaios da Anitta”, nossa musa não para de entregar! Desta vez, Anitta se uniu a Justin Quiles e Lenny Tavárez em “Faldas y Gistros”, e garantimos que você vai ouvir mais de uma vez neste Carnaval.

O lançamento, completamente em espanhol, marca a segunda colaboração da brasileira com o porto-riquenho Lenny Tavárez. A mais nova faixa traz uma energia dançante, com toques de reggaeton e um pouco de inspiração no funk de Anitta.

Bocadinho

Se na televisão Wanessa vem chamando bastante atenção por sua participação no reality show Big Brother Brasil, fora da casa, a cantora não decepcionou os fãs ao divulgar “Bocadinho”, ao lado da cantora mato-grossence Paula Mattos.

A música, disponibilizada nesta última sexta-feira (26), é uma verdadeira declaração de amor para os corações apaixonados que não sabem viver sem a sua cara metade.

A faixa ainda conta com a gravação inédita e ao vivo de Paula e Wanessa, juntinhas, dividindo os vocais em um verdadeiro show de amor. Mas e você, também está apaixonado? Essa pode ser a trilha sonora perfeita para embalar o início de um namoro ou até mesmo para marcar aquela boa lembrança ao lado de quem você ama.

Where Do We Go Now?

Vamos para mais um round do Lil Nas X? O artista queridinho (e polêmico) está de volta com “Where Do We Go Now?”, segundo single do seu próximo álbum de estúdio.

Mas se você estava esperando uma faixa energética, no estilo do cantor, você vai receber uma grande surpresa, pois a música chega com uma batida tranquilizante, lenta e, de certo modo, triste.

A música veio para comemorar o lançamento do mais novo documentário do artista, “Long Live Montero”, disponível na HBO Max.

Preparada

Prepare-se, pois a rainha da sofrência pop, Duda Beat, está de volta com mais um single para chamar de seu! A faixa “Preparada” tem uma letra chiclete e grande potencial para ser a sua trilha sonora oficial de Carnaval e verão.

HISS

HISS… as cobras estão chegando! Megan Thee Stallion já começa o ano dando o nome – e dando uma resposta certeira a quem tenta envolver a artista em polêmicas.

A faixa é uma resposta a “Cobra”, hit lançado pela cantora no ano passado, e entrega um rap completamente poderoso que se estabelece acima dos haters. “Nunca pegue um microfone e pense que eu e você estamos competindo”, coloca Stallion em meio à música. Eita, que a resposta foi afiada!

Cacau

Giulia – antes conhecida como Giulia Be – está dando o nome na mais nova novela portuguesa “Cacau”, fazendo parte da música de abertura da novela, ao lado do cantor português Syro.

A música segue uma batida tranquilizante e tropical, além de, claro, extremamente romântica. Giulia também é a responsável pela trilha sonora da protagonista da novela, interpretada pela atriz Matilde Reymão.

O Brasil chega longe, não é mesmo?

Selfish

Temos fãs de NSYNC? Não, eles não estão de volta, mas temos a próxima melhor coisa: o primeiro lançamento solo de Justin Timberlake em cinco anos, “Selfish”, primeiro single do seu próximo álbum, Everything I Thought It Was.

Em suas redes sociais, Timberlake compartilhou que este seria um retrato cru de sua vida como artista – será essa a resposta de Justin às mais recentes polêmicas que rodeiam o seu nome?

A música, de fato, é um retrato da imperfeição, com uma batida no estilo balada que segue os moldes que nós tanto amamos da época de NSYNC.

Na Batucada

Vamos para mais um da nossa musa? Preta Gil está vivendo o verão da forma certa: leve como as ondas do mar! Dando continuidade aos lançamentos de De Volta Ao Sol, próximo EP da cantora, Preta chega com “Na Batucada”, em parceria com Thiago Pantaleão.

“Estou muito feliz de participar desse projeto, principalmente pela importância que ele tem para a Preta e acho que também terá na vida de várias pessoas. Ele fala sobre libertação, amor próprio e muitas coisas que estamos no dia a dia batalhando para estruturar em nossa vida”, contou Pantaleão em comunicado à imprensa.

Tranca Rua

Garantindo uma resposta para os últimos casos de intolerância religiosa no país, a banda ÀTTOOXXÁ se juntou ao rapper baiano Baco Exu do Blues para mostrar o poder e a dinâmica de resistência contra o preconceito em relação às religiões de matrizes africanas no Brasil.

Embalados pelo ritmo contagiante do pagodão baiano, a nova faixa faz questão de enaltecer rimas de resistência e comandos sobre respeito e ensinamentos da figura de Exu, Orixá conhecido por ser o guardião e mensageiro dos terreiros e cidades pelo mundo.

Realverso: Lado B

Se tem Carnaval, tem Claudia Leitte! Após brilhar em uma apresentação icônica durante o intervalo de uma partida de NBA nos Estados Unidos, a cantora baiana retorna ao Brasil para realizar a divulgação da segunda parte do projeto Realverso, lançado inicialmente lá em fevereiro de 2023.

A parte dois conta com nada menos do que 4 faixas inéditas, além de uma participação especial do cantor e produtor baiano, Tom Kray, na faixa “Arrepio”.

Amor de Carnaval

Bora sambar? Jup do Bairro se junta a cantora Maria Alcina e ao grupo de percussão Pagode 27 para te fazer sambar como nunca neste mais novo lançamento que é a cara do Carnaval. A faixa conta com uma letra um tanto quanto melancólica mas com um ritmo completamente oposto. Cantando sobre um amor desiludido, Jup vai te mostrar que às vezes um coração partido se cura com um bom samba!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist no Spotify!