Sextou! Lives incríveis para você curtir neste final de semana

Finalmente chegou o final de semana! Após uma longa semana de trabalho, seja home office ou presencial, nada melhor do que se divertir com algo que está super em alta desde o início do isolamento social: as lives!

Para te ajudar a escolher, CLAUDIA fez uma seleção com algumas das principais lives que vão acontecer neste final de semana, de 19 a 21 junho. Começaremos pelas especiais de São João, afinal, apesar de não podermos sair de nossas casas, estamos na época de festas juninas! Que tal se divertir com um arraial caseiro e uma boa música? Se você não curte, há também outras opções de lives musicais, assim como teatro, live com temática LGBT+, um festival com aulas de yoga e meditação, e até mesmo de gastronomia! Opção não falta!

Ah! Por falar em live, a nossa redatora-chefe Isabella D’ercole fez uma incrível com Max Jacques, chef e pesquisador do Instituto Brasil a Gosto, na tarde desta sexta-feira (19). Se você perdeu, poderá ver pelo nosso Instagram (@claudiaonline)!

Pula fogueira, iá iá

Neste final de semana, alguns artistas vão fazer lives especiais de São João. Programe-se para se divertir bastante!

Elba Ramalho – sexta-feira (19), às 20h no YouTube;

– sexta-feira (19), às 20h no YouTube; Se Aprochegue, São João! , de Dorgival Dantas – sexta-feira (19), às 20h, no YouTube;

, de – sexta-feira (19), às 20h, no YouTube; Arraiá do Wesley Safadão e Luan Santana , com participação de Raí Saia Rodada e Dorgival Dantas – sábado (20), às 20h, no YouTube;

e , com participação de e Dorgival Dantas – sábado (20), às 20h, no YouTube; Arraiá da Veveta , de Ivete Sangalo – sábado (20), às 22h, no YouTube;

, de – sábado (20), às 22h, no YouTube; Live Arraiá, de Michel Teló – domingo (21), às 13h30, no YouTube.

Bora curtir

Para quem não é fã de festas juninas, também há outras opções lives musicais para você curtir neste final de semana. Confira!

#aLiveSamba , de Jorge Aragão , sexta-feira (19), às 20h30, no YouTube;

, de , sexta-feira (19), às 20h30, no YouTube; Live show 4D, com Dennis DJ – sábado (20), às 17h, no YouTube;

– sábado (20), às 17h, no YouTube; Chimarruts – sábado (20), às 18h, no YouTube;

– sábado (20), às 18h, no YouTube; Festival 360, com Jorge e Matheus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius, Humberto e Ronaldo e o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone – domingo (21), às 13h, no canal oficial do Festival 360 no YouTube;

Mês do Orgulho LGBT+

Para comemorar o Mês do Orgulho LGBT+, o Lesb Out!, site de cultura pop LGBT+, fará um especial de lives com convidadas incríveis, começando já nesta sexta-feira (19), com a atriz, escritora e roteirista Alice Carvalho, às 19h.

Já no sábado (20), é a vez da cantora Giul Abreu falar sobre representatividade LGBT+, a partir das 19h. As lives vão acontecer no Instagram (@lesbout_br).

Cancioneiro Terminal

Para quem tá com saudade do teatro, o Grupo MEXA apresentará neste sábado (20), às 15h, o espetáculo Cancioneiro Terminal, no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade. A apresentação faz parte da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo.

Final de semana zen

Para aqueles que amam curtir o final de semana descansando, de um jeito mais zen, o Festival Estar Bem realiza sua segunda edição virtual, no sábado (20) e no domingo (21), a partir das 12h, com vários conteúdos interessantes sobre saúde, bem-estar e arte.

As transmissões ocorrem no Youtube oficial do evento e no Instagram @festivalestarbem. Confira a programação completa abaixo:

Sábado

Domingo

Comer, comer!

E se você está afim de aprimorar as suas habilidades gastronômicas, o festival #FarturaDigital é opção certeira! Durante todo o final de semana (19, 20 e 21 de junho), o Festival Fartura – Comidas do Brasil irá promover uma edição virtual com mais de 160 atrações gastronômicas e culturais, incluindo lives com chefs e artistas.

Com curadoria da jornalista Luiza Fecarotta, o festival contará com aulas ao vivo com chefs, como Saulo Fernandes, Leo Marques, Caetano Sobrinho e mais! Além disso, haverá também receitas exclusivas e várias dicas para quem tá iniciando os trabalhos na cozinha. Quem mora em Belo Horizonte poderá ainda se deliciar com os pratos de mais de 35 restaurantes mineiros disponíveis por delivery!

A programação está disponível no site do Fartura Brasil.

