Sexta-feira 13: filmes de terror não-óbvios e perturbadores no streaming

Com a chegada da sexta-feira 13, data em que os espíritos e energias sinistras estão à solta, que tal entrar no clima e maratonar alguns dos filmes de terror mais perturbadores disponíveis nos serviços de streaming? De clássicos como “Hellraiser” ao extremismo das obras de Gaspar Noé, o que não falta são opções para todos os gostos (e que fogem daquelas sugestões clássicas presentes em praticamente todas as listas do gênero). Confira as dicas:

Filmes de terror para sexta-feira 13

Creep

Apenas a atuação brilhante de Mark Duplass (The Morning Show) já é o suficiente para transformar Creep em uma das experiências mais perturbadoras dos últimos anos. Na história, um cinegrafista desempregado aceita um trabalho bizarro numa região remota dos Estados Unidos. Lá, ele deve registrar os últimos dias de um homem que está morrendo. Obviamente, as coisas só pioram daí em diante.

Onde assistir: Netflix

Abismo do Medo

Quem tem claustrofobia deve passar bem longe de Abismo do Medo, terror sufocante dirigido pelo britânico Neil Marshall (Cães de Caça). A produção de 2005 acompanha um grupo de amigas que viaja no fim de semana para explorar um sistema de cavernas remoto. Após adentrarem estreitos e escuros túneis, a estrutura do local cede e todas ficam presas numa infinita escuridão. Para intensificar a experiência, as personagens descobrem que não estão sozinhas por ali. Medo!

Onde assistir: Amazon Prime Video

O Sacrifício do Cervo Sagrado

Yorgos Lanthimos (A Favorita) é mestre em dirigir filmes que irão destruir a sua mente, e com O Sacrifício do Cervo Sagrado, a história não é diferente. Neste terror psicológico, um cirurgião é amaldiçoado e precisa (como o título já sugere) sacrificar um dos membros de sua família. Caso não escolha quem irá morrer em um determinado período do tempo, todos os seus familiares serão mortos. Mais ‘Sessão da Tarde’ do que isso, impossível!

Onde assistir: HBO Max

Hellraiser (1987)

E temos clássico na área! Enquanto o reboot comandado por David Bruckner (V/H/S) não chega nas plataformas de streaming, vale a pena ver (ou revisitar) o primeiro filme da franquia Hellraiser lançado no final dos anos 1980. A trama nada convencional gira em torno de uma mulher que, após acessar uma espécie de objeto secreto, acaba liberando demônios sadomasoquistas do inferno para o mundo. Ideal para quem adora uma piração acompanhada de gritaria, confusão e muito sangue.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Climax

Não há filme que melhor defina a frase “Essa festa virou um enterro” como Climax, de Gaspar Noé. Nesta produção francesa, um grupo de dançarinos realiza os ensaios finais de uma apresentação numa escola abandonada. Para comemorar o êxito dos treinos, todos decidem comemorar por lá mesmo. Porém, após alguém batizar as bebidas da cerimônia, o que era uma celebração se transforma num grande pesadelo sem fim, onde a violência e a histeria coletiva dominam absolutamente todas as situações.

Onde assistir: MUBI

The Medium

Esse é definitivamente apenas para os fortes! Nesta obra tailandesa, uma jovem garota passa a ser acompanhada pelo espírito de uma entidade que a sua família acredita ser benevolente. Todavia, após a menina começar a exibir um comportamento estranhíssimo, todos percebem que o ser que a acompanhaé extremamente maléfico. Acha que para por aí? Jamais! Este é só o começo de um dos filmes mais perturbadores, imprevisíveis e violentos já lançados nesta década.

Onde assistir: Itunes (Aluguel ou compra)

Green Room

E por último, encorajamos os fãs de terror a assistirem Green Room, sobre uma banda de heavy metal que toma a lamentável decisão de tocar num bar frequentado majoritariamente por skinheads. Sem grandes surpresas, o local é invadido por assassinos extremistas logo após a apresentação e o único lugar “seguro” para os membros do grupo é o camarim do estabelecimento, onde eles se trancam na esperança de que a polícia chegue a tempo.

Se pegássemos Quarto do Pânico com Jodie Foster e multiplicássemos a tensão e violência por mil, teríamos este longa como resultado.

Onde assistir: Google Play, Clarovideo, Amazon Video ou iTunes (Aluguel)