11 séries de até 30 minutos para assistir hoje

Não podemos negar que as produções mais curtas estão dominando os catálogos de diversas plataformas de streaming, não é mesmo? Afinal, com a semana corrida, nada melhor do que aproveitar uma série de até 30 minutos, que não vai atrapalhar o seu sono.

Seja para quem não tem tempo de maratonar longas produções ou para aqueles que preferem enredos mais dinâmicos, as séries curtas chegam para revolucionar a forma como consumimos novas histórias, sem prejudicar, claro, a rotina ou o fim de semana.

Quer começar uma nova maratona? Separamos 11 séries de até 30 minutos com temas variados.

Atlanta (2016-2022)

Explorando temas como racialidade, relacionamentos e problemáticas familiares, Atlanta é uma daquelas séries de comédia dramática que não pode ficar de fora da sua lista de maratonas.

Roterizada por Donald Glover e vencedora do prêmio Peabody de Melhor Série em 2023, a trama acompanha o jovem pai Earnest “Earn” Marks, – interpretado por Glover – que retorna a Atlanta, sua cidade natal, após abandonar a universidade e enfrentar um divórcio.

Ao longo dos episódios, acompanhamos Earn após ele assumir a desafiadora gestão musical de seu primo Alfred, o rapper Paper Boi, em meio a questões de sobrevivência e violência em uma região desfavorecida.

Onde assistir: Netflix e Starplus

Wellmania (2023)

Protagonizada pela comediante australiana Celeste Baber, a série conta a história de Liv Healy, uma jornalista e crítica gastronômica cuja vida é repleta de excessos, paquera e muita festa.

Tudo muda após ela passar por uma emergência médica e se ver obrigada a repensar seus hábitos extremos.

Determinada a recuperar sua saúde e equilibrar sua vida, ela experimenta diversas tendências de saúde e bem-estar, enfrentando desafios hilários e momentos de autodescoberta ao longo do caminho.

Onde assistir: Netflix

Enxame (2023)

Intitulada Enxame aqui no Brasil, Swarm é uma minissérie de suspense e terror psicológico criada por Donald Glover e pela roteirista Janine Nabers.

A jovem Dre é uma fã obcecada por uma popstar fictícia chamada Ni’Jah, que, segundo os produtores, foi inspirada na trajetória e vida da cantora Beyoncé.

À medida que a obsessão de Dre, ela se envolve em uma série de eventos perturbadores e violentos, explorando os extremos do fanatismo e os impactos das redes sociais na psique humana.

Onde assistir: Amazon Prime

Boneca Russa (2019- )

Nesta comédia dramática misturada com ficção científica, acompanhamos a geniosa Nadia Vulvokov, uma mulher que fica presa em um loop temporal, revivendo repetidamente a noite de sua festa de aniversário de 36 anos.

Enquanto tenta descobrir como escapar deste ciclo vicioso, Nadia enfrenta seus traumas e lida com questões profundas sobre a vida, morte, autodescoberta e relacionamentos com amigos e família.

Onde assistir: Netflix

Abbot Elementary (2021 – )

Em Abbott Elementary, seguimos a rotina caótica de uma escola pública com recursos limitados em uma comunidade carente nos Estados Unidos.

A trama percorre os desafios bastante humorados de um grupo de professores dedicados e bem-intencionados com seus alunos.

Com um humor afiado e uma abordagem sincera, a série traz uma visão divertida e bastante crítica sobre o sistema educacional americano.

Onde assistir: Starplus

What We Do In The Shadows (2019 – )

Trazendo uma comédia de horror bastante ácida e hilária, What We Do In The Shadows vai acompanhar a vida cotidiana de quatro vampiros atrapalhados que compartilham uma casa mal assombrada na cidade de Staten Island, em Nova York.

Na trama, cada vampiro tem a idade de centenas de anos e enfrenta desafios para lá de modernos, como ir ao shopping, usar redes sociais e até mesmo interagir com vizinhos enquanto tenta sobreviver ao bom e velho estilo vampiresco.

Com um humor muito afiado e personagens excêntricos, essa série não deixa a desejar quando o assunto é ilustrar divertida a vida noturna dos não mortos.

Onde assistir: Starplus

Fleabag (2016-2019)

Neste premiado enredo escrito e protagonizado por Phoebe Waller-Bridge, conhecemos a vida turbulenta e emocionalmente complexa de uma mulher sem nome, conhecida apenas como Fleabag.

Ela lida com o luto pela perda repentina de sua melhor amiga, além de enfretar as dificuldades em administrar sua cafetaria e relações complicadas com sua família e ficantes.

Certamente, esta série te fará refletir por uns bons dias sobre questões de saúde mental, relacionamento e, principalmente, sobre autoconhecimento e confiança.

Onde assistir: Amazon Prime

Treta (2023)

Vencedora do Emmy de Melhor Minissérie em 2024, Treta conta a história inusitada de Danny Cho, um empreiteiro com sérios problemas financeiros, e Amy Lau, uma empresária bem-sucedida que vive uma bela vida ao lado de sua filha e marido.

A trama esquenta após um incidente no trânsito transformar a vida dos protagonistas em uma verdadeira caçada, onde a raiva e o desejo de vingança resultam em incidentes ambiciosos e consequências caóticas.

Onde assistir: Netflix

As Seguidoras (2022)

Representando as produções brasileiras nesta lista, As Seguidoras conta a história de Liv, uma influenciadora digital ambiciosa que busca por reconhecimento e cada vez mais sucesso nas redes sociais.

Enquanto compartilha dicas de moda e estilo de vida para os seus seguidores, ela enfrenta uma série de eventos sinistros que ameaçam revelar o lado perverso por trás da imagem inocente de influenciadora digital.

Onde assistir: Starplus

Carol e o Fim do Mundo (2023)

O que você faria se o mundo estivesse com os dias contados? Neste enredo acompanhamos a vida pacata de Carol, uma jovem determinada a viver uma vida comum após descobrir que o mundo está prestes a acabar.

Convencida a fazer a diferença em seus últimos dias na Terra, ela embarca em uma aventura emocionante e cheia de descobertas, enquanto tenta encontrar um propósito e criar memórias significativas antes do fim de tudo.

Onde assistir: Netflix

Chewing Gum (2015)

Criada em um ambiente conservador, Tracey está determinada a explorar o mundo e descobrir mais detalhes sobre si mesma, enquanto enfrenta, de maneira bastante cômica, questões de identidade, religião, e sexualidade.

Com uma abordagem ácida e sincera sobre virgindade e desigualdade social, Chewing Gum vai te fazer dar altas gargalhadas com a mão na consciência.

Onde assistir: Netflix