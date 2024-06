Livros que inspiraram a série ‘House of the Dragon’ com desconto

Os fãs de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, já contam os dias para o lançamento de cada episódio da segunda temporada, exibida no Brasil pela plataforma Max desde o último domingo, 16. E uma boa notícia é que os livros de George R.R. Martin que deram origem à trama estão com desconto na Amazon.

Se interessou em mergulhar ainda mais neste universo, mas não faz ideia de por onde começar? Conheça a ordem correta de leitura dos livros para compreender melhor o universo da série:

1. Fogo e Sangue

O livro “Fogo e Sangue” foi usado como referência para a criação de House of the Dragon. A trama detalha a ascensão, desafios e lutas da dinastia Targaryen 300 anos antes do livro seguinte, A Guerra dos Tronos. É possível conhecer como foi a conquista de Westeros por Aegon, o Dragão, indo até a regência de Aegon III, tudo isso permeado pela guerra civil e sob a narrativa de Gyldayn, arquimeistre da Cidadela.

2. A Guerra dos Tronos

Em seguida vêm os livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo. Em A Guerra dos Tronos, o rei Robert Baratheon escolhe Eddard Stark como sua nova Mão. Stark resolve investigar a morte do antecessor e descobre diversas traições e conspirações. Enquanto isso, Daenerys Targaryen busca ter de volta o trono perdido da família, no leste.

3. A Fúria dos Reis

A obra seguinte, A Fúria dos Reis, traz uma luta intensa pelo poder. Vários pretendentes disputam o Trono de Ferro após a morte do rei Baratheon: Robb Stark no Norte, Joffrey Baratheon em Porto Real, Stannis e Renly Baratheon no Sul. No leste, Daenerys Targaryen segue reunindo forças para reivindicar o trono, e a Patrulha da Noite enfrenta ameaças sobrenaturais além da Muralha.

4. A Tormenta de Espadas

Daenerys Targaryen fortalece seu exército e ganha novos aliados para tentar conquistar o que tanto deseja. A guerra pelo Trono de Ferro segue firme entre Balon Greyjoy, Robb Stark, Joffrey e Stannis Baratheon, que desejam o controle de Westeros. Uma invasão de selvagens liderados por Mance Rayder (e com Jon Snow infiltrado) é o desafio da Patrulha da Noite na Muralha.

5. O Festim dos Corvos

Após tantas disputas, vários líderes morrem, mas novas intrigas aparecem na tentativa de reerguer os Sete Reinos. Jaime busca restaurar a ordem no reino, Cersei Lannister faz o possível para manter o poder em Porto Real e Sansa Stark precisa se esconder no Vale com uma nova identidade.

6. A Dança dos Dragões

Jon Snow já é o Lorde Comandante da Patrulha da Noite e se desdobra para resolver tanto a ameaça dos selvagens, quanto as disputas internas. Daenerys Targaryen tenta controlar seus dragões e manter a paz enquanto governa Meereen e lida com traições. A Dança dos Dragões revela como as pretensões e conflitos pelo Trono de Ferro se multiplicam, tornando a luta pelo poder instável.

E o livro final?

George R. R. Martin ainda não terminou os dois livros que pretende escrever para concluir a saga. Por conta disso, a série Game of Thrones precisou ser terminada com um final que não existe nas obras do autor.

Além do livro final das Crônicas de Gelo e Fogo, há expectativa também para um volume 2 de Fogo e Sangue, mostrando com mais detalhes a derrocada dos Targaryen e a ascensão da Casa Baratheon.

