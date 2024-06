Paul McCartney: começa a pré-venda para shows no Brasil

A pré-venda de ingressos para os dois shows da turnê “Got Back”, que Paul McCartneyfará no Brasil, começou nesta terça-feira (25). Até as 10h00 de quarta-feira (26), os fãs cadastrados no site oficial do cantor poderão adquirir as entradas tanto para a apresentação do dia 15 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, quanto para a do dia 19 de outubro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

A performance é a mesma que o astro trouxe ao país no ano passado, quando fez oito shows no Brasil – em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Entre os grandes sucessos que Paul McCartney mantém no reportório estão “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” e “Let It Be”.

“Fechar o ano de 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que precisávamos voltar e ver vocês novamente. Vocês sabem como festejar e arrasar e estamos muito animados para retornar este ano. O Pai tá On!”, disse McCartney para os brasileiros.

Ingressos para Paul McCartney 2024

Caso não seja um dos fãs cadastrados aptos para a pré-venda, é possível comprar os ingressos a partir do meio-dia de quarta-feira (26), no site da Eventim, e nos pontos de venda credenciados a partir das 13h (no Allianz Parque, nas Bilheterias B e A, e em Florianópolis na Praça de Alimentação do Supermercado Angeloni Beira Mar – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288, Agronômica).

Nas duas cidades, os valores variam de R$ 225 a R$ 990, de acordo com o setor do estádio, e podem ser parcelados no cartão de crédito em até 10 vezes se a entrada for adquirida online. É possível comprar até 6 entradas por CPF.

Lançada em 2022, a turnê Got Back também terá apresentações na Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Na Europa, estão confirmados show em Paris, Madri, Londres e Manchester.

SERVIÇO

PAUL MCCARTNEY EM SÃO PAULO

Quando: 15 de outubro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Onde: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200, Água Branca.

Ingressos: A partir de R$ 225 (Cadeira Superior, meia entrada) a R$ 990 (Pista Premium, inteira)

PAUL MCCARTNEY EM FLORIANÓPOLIS

Quando: 19 de outubro

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h

Onde: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva / Ressacada – Avenida Deputado Adimicio Freitas 1000, Carianos.

Ingressos: A partir de R$ 225 (Cadeira Descoberta B, meia entrada) a R$ 990 (Pista Premium)

