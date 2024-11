6 séries curtas para assistir antes de 2024 acabar

Com o final do ano se aproximando, é comum sentir aquela vontade de aproveitar o tempo livre para relaxar e se entreter. Para quem adora boas histórias, mas tem pouco tempo disponível, as séries curtas são a escolha ideal. Pensando nisso, listamos títulos com roteiros envolventes para rir, se emocionar ou simplesmente se inspirar. E o melhor: além de serem rápidas, ainda trazem temas e personagens que ficam na memória muito tempo. Confira:

Um Dia

Baseada no romance de David Nicholls, a série acompanha o relacionamento de Emma e Dexter ao longo de décadas, retratando encontros e desencontros que moldam suas vidas. É uma história emocionante sobre amor, amizade e o impacto do tempo na vida das pessoas. Com apenas uma temporada, é ideal para maratonar no fim de semana!

Onde assistir: Netflix

Ripley

Inspirada nos livros de Patricia Highsmith, a série segue Tom Ripley, um jovem astuto que usa sua inteligência para se infiltrar em círculos ricos e cometer atos ilícitos, revelando um complexo estudo sobre ambição, moralidade e identidade. É uma das melhores interpretações do ator Andrew Scott, que vive o protagonista.

Onde assistir: Netflix

Sr. e Sra. Smith

Nesta releitura moderna, um casal aparentemente comum descobre segredos sobre suas vidas duplas como espiões. Entre missões cheias de ação e momentos cômicos, a série explora o equilíbrio entre amor, confiança e aventura. É a escolha certa para quem ama jornadas de aventura com um tom cômico e descontraído.

Onde assistir: Prime Video

Treta

Após um incidente de trânsito, duas pessoas entram em um ciclo de vingança que afeta todos ao seu redor. A série combina humor ácido e drama para abordar as consequências do rancor e a complexidade das relações humanas.

Onde assistir: Netflix

Lidia Poët

Ambientada na Itália do século XIX, a série narra a história de Lidia Poët, a primeira mulher a exercer a advocacia no país. Enfrentando preconceitos, ela luta por justiça enquanto desafia as normas de sua época. Com duas temporadas, é possível acompanhar uma trama cheia de desafios, amor e descoberta.

Onde assistir: Netflix

Solos

Uma antologia reflexiva sobre a existência do ser humano, com episódios independentes que exploram temas como solidão, conexões e autodescoberta em cenários futuristas e intimistas. É uma série que vai te instigar a pensar sobre sua própria vida, relações e desejos.

Onde assistir: Prime Video

Amor da Minha Vida

É uma comédia romântica que acompanha a história de Bia, uma mulher cética sobre o amor, e Victor, um jovem apaixonado pela vida. A trama narra o amadurecimento dos amigos e como a vida acontece para ambos. Estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, é a escolha certeira para quem procura uma comédia romântica leve e fluida.

Onde assistir: Disney+