Rato rouba a cena em episódio da quarta temporada de The Crown

A quarta temporada de The Crown estreou no domingo (15) e já é um sucesso entre os fãs. Além das primeiras aparições de Margaret Thatcher e, especialmente, da princesa Diana, há um outro ponto da série que está chamando atenção dos espectadores nas redes sociais.

Um rato roubou a cena no terceiro episódio e os fãs não param de falar sobre isso no Twitter. O animal aparece correndo pelo tapete em uma das residências reais enquanto a Rainha-mãe, interpretada por Marion Bailey, está sentada à espera de um telefonema.

E no minuto 1:14 do 3° capítulo de The Crown que passa um rato na cena do nada??? pic.twitter.com/qb9xOOhoeB — madeus (@lemao14) November 15, 2020

A produção ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas o perfil oficial de The Crown no Twitter fez piada com a situação. “Melhor Ator Convidado em Série de Drama?”, escreveu.

Outstanding Guest Actor In A Drama Series? https://t.co/4AFLwCMCSi — The Crown (@TheCrownNetflix) November 15, 2020

Os fãs se questionam se o ocorrido foi um erro de gravação ou foi um detalhe intencional dos diretores da série. Há quem diga que o rato foi utilizado de forma intencional para representar a decadência da realeza. O assunto rendeu muitas piadas, incluindo referências ao príncipe Charles, que não é muito querido pelos espectadores. Confira alguns dos tweets:

o pessoal falando do rato de #TheCrown e eu achei que eles tavam falando do Charles,mas era realmente um rato kkkkkkkkkk pic.twitter.com/qLR8UYximG — Ana 🍜 (@Totvs4) November 16, 2020

meu deus um rato em #TheCrown imagina a imundice dessa palacio pic.twitter.com/kaFIyj60U1 — lucas (@alolucass) November 15, 2020

Menino e simplesmente numa cena de The Crown aparece um rato no Palácio da família real kkkkkkkk@NetflixBrasil minha filha pic.twitter.com/xRirwlJHVd — astro biônico (@edineiwes) November 17, 2020 Continua após a publicidade

af queria ser o rato que passou naquela cena de the crown — the crown spoilers 24/7 (@fofarmigac) November 16, 2020

ah sim a equipe de the crown ia deixar um RATO PASSAR NA CENA e ser erro da produção kkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/44m2Uy0BR4 — victória (@vicprosintimos) November 16, 2020

Queria muito saber o destino do rato na cena de the crown — maduzinha ya (@maducarneirito) November 15, 2020

será que o rato do BBB é amigo do rato de The Crown?? https://t.co/gxWZEDdcMj — Helena (@_helenatomaz) November 17, 2020

Veja também:

Amigos da realeza acusam Netflix de se aproveitar do drama de Lady Di

Nós já vimos a quarta temporada de “The Crown”. Veja o que achamos

“The Crown”, quarta temporada: o que é real na série da Netflix?

Estou com câncer de mama. E agora?