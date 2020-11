Amigos da realeza acusam Netflix de se aproveitar do drama de Lady Di

The Crown pode ser um sucesso entre os fãs da realeza, mas não é uma unanimidade. Segundo o Daily Mail, amigos do príncipe Charles lançaram um ataque violento à série na última sexta-feira (13), acusando os produtores da Netflix de aproveitamento do orçamento de Hollywood.

Um conhecido de Charles afirmou que a plataforma de streaming teria explorado a dor da família real para obter ganhos financeiros, distorcendo acontecimentos familiares e os apresentando como realidade.

Nesta quarta temporada, a série retrata o fracasso do casamento de Charles com a princesa Diana, além dos distúrbios alimentares dela e o começo do relacionamento do príncipe com Camilla Parker Bowles .

“Isso é drama e entretenimento para fins comerciais sem levar em consideração as pessoas reais envolvidas, que estão tendo suas vidas sequestradas e exploradas”, disse uma fonte, segundo o veículo. “Neste caso, está arrastando coisas que aconteceram em tempos muito difíceis, 25 ou 30 anos atrás, sem pensar nos sentimentos de ninguém. Isso não é certo ou justo, especialmente quando muitas das coisas que estão sendo retratadas não representam a verdade”, concluiu.

Já outra fonte que convive com a realeza ponderou sobre as doses de ficção, que foram informadas ao público. “A nova série pinta o príncipe e a duquesa de uma maneira nada lisonjeira, mas pelo menos no início de reality shows como The Only Way Is Essex eles admitem que algumas cenas foram inventadas para entretenimento”, lembrou.

Quem também não está nada satisfeito com a exposição da família na série é William. As cenas que mostram Diana comendo antes de vomitar no banheiro são tão explícitas que há um alerta sobre a gravidade do conteúdo. “O duque de Cambridge não está nada satisfeito com isso. Ele sente que seus pais estão sendo explorados e apresentados de uma forma falsa e simplista para ganhar dinheiro ‘, disse a fonte.

