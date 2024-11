Quem foi Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres em ‘Ainda Estou Aqui’

Interpretada por Fernanda Torres no premiado filme Ainda Estou Aqui, Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva ‒ conhecida como Eunice Paiva ‒ foi uma advogada que dedicou sua vida à defesa dos direitos humanos, especialmente das famílias dos desaparecidos políticos durante a Ditadura Militar e das causas indígenas.

Eunice Paiva foi casada com o ex-deputado federal Rubens Paiva, brutalmente assassinado durante a Ditadura Militar. Ela e sua filha, Eliana, então com 15 anos, também foram detidas e ficaram, respectivamente, 12 dias e 24 horas na prisão. A partir de sua libertação, Eunice passou a exigir respostas sobre o paradeiro do marido.

Infância e juventude de Eunice Paiva

Nascida em 7 de novembro de 1929, Eunice cresceu em uma comunidade de italianos no bairro do Brás, em São Paulo, e mais tarde mudou-se com a família para o Higienópolis. Ainda muito nova, desenvolveu a paixão pela leitura e, aos 18 anos, formou-se em letras pela Universidade Mackenzie, falando francês e inglês, depois de brigar com o pai para estudar.

O casamento de Eunice Paiva

Aos 23 anos, ela se casou com o engenheiro Rubens Paiva, com quem teve cinco filhos: Vera Sílvia, Maria Eliana, Ana Lúcia, Marcelo Rubens e Maria Beatriz. O casal se mudou para o Rio de Janeiro após o golpe militar de 1965.

O assassinato de seu marido, Rubens Paiva, na Ditadura Militar

Em janeiro de 1971, Rubens foi preso e levado aos porões do DOI-CODI, no Rio de Janeiro, onde foi torturado e morto pela ditadura militar brasileira. Eunice e a filha, Eliana, também foram detidas, ficando presas por 12 dias e 24 horas, respectivamente.

Após ser libertada, Eunice passou a exigir respostas sobre o que havia acontecido com o marido. Ao descobrir que ele tinha sido assassinado, iniciou sua luta pelo reconhecimento de sua morte.

Continua após a publicidade

A luta de Eunice contra a ditadura militar

Após a morte de Rubens, Eunice ingressou novamente na Universidade Mackenzie, desta vez para cursar direito. Tornou-se uma das maiores especialistas em direito indígena do Brasil, atuando intensamente por meio do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (Iama), organização que cofundou e que operou de 1987 a 2001, e lutou para combater a ditadura militar.

Eunice também foi uma das ativistas responsáveis pela promulgação da Lei 9.140/95, que reconheceu como mortas pessoas desaparecidas por razões políticas durante a ditadura militar, incluindo Rubens Paiva.

O reconhecimento tardio da morte de Rubens Paiva

O reconhecimento oficial da morte de Rubens Paiva veio apenas em 1996, após sancionada a Lei dos Desaparecidos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o atestado de óbito do ex-deputado foi emitido.

Continua após a publicidade

Em 2014, a Comissão da Verdade revelou detalhes sobre a tortura e morte de Rubens, apontando o ex-tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho como responsável pelo crime. Um mês depois, depoimentos anônimos de militares para o jornal O Globo indicaram que o corpo de Rubens foi enterrado no Alto da Boa Vista, transferido para a Praia do Recreio e, posteriormente, lançado ao mar.

A morte de Eunice Paiva

Entre as maiores ativistas contra a ditadura militar no Brasil, Eunice conviveu por 14 anos com alzheimer e faleceu aos 86 anos, no dia 13 de dezembro de 2018, em São Paulo.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.