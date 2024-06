Parques de diversão no Brasil: 10 opções para visitar nas férias

O mês de julho está batendo na porta e, com ele, a chegada das férias escolares! E para quem prefere ficar por aqui, mas ainda assim viver momentos especiais em família, separamos 10 parques de diversão no Brasil que vão fazer sucesso.

Desde o Parque da Mônica para crianças pequenas até brinquedos radicais no Hopi Hari, montamos uma seleção dos melhores parques temáticos para levar a família nestas férias, tudo para criar memórias que vão durar a vida toda. Confira:

10 parques de diversão no Brasil

Hopi Hari

Não tem como falar em parque de diversão sem citar o Hopi Hari, um dos queridinhos da criançada (e, claro, de quem curte um pouco de adrenalina!).

O país fictício é o parque ideal para todas as idades, pois conta com uma área infantil – que tem desde astronaves até uma minitorre que despenca e desperta um frio na barriga – uma área família, com atrações um pouco mais aceleradas, mas que ainda podem incluir as crianças, e a área radical, com estruturas que podem te deixar até de ponta cabeça.

E, para os amantes de adrenalina, o Hopi Hari também conta com a “Montezum”, a maior montanha-russa de madeira da América Latina.

Onde: Rodovia dos Bandeirantes (Km:72), Vinhedo – SP

Continua após a publicidade

A partir de: R$89,90, com vendas no site oficial

Parque da Mônica

Tem crianças pequenas em casa? O Parque da Mônica é a pedida perfeita para os fãs das personagens criadas por Mauricio de Souza, além de ter o equilíbrio ideal entre brinquedos radicais e experiências interativas.

Por lá, é possível aproveitar desde montanhas-russas, passeios em troncos de árvore (que prometem refrescar a família) até conhecer Magali, Mônica, Cascão, Cebolinha e toda a turma.

Caso você tenha um bebê, o parque conta com um Espaço Família com um fraldário especial equipado com fraldas e lenços umedecidos, garantindo mais conforto.

Há também um Espaço Inclusivo dedicado às famílias com crianças autistas que necessitam de um tempo para relaxar.

Continua após a publicidade

Onde: Parque da Mônica – Avenida das Nações Unidas, 22540, Vila Almeida – SP

A partir de: R$87,50, com vendas no site oficial

Animália Park

Cada vez mais procurado, o Animália Park, inaugurado em julho do ano passado, é a visita ideal para quem adora animais.

O parque conta com uma área de quase 350 mil metros quadrados, sendo um dos maiores parques de diversão do Brasil, além de possuir um local de conservação e preservação ambiental.

Perfeito para todas todas as idades, o parque é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália, e conta com 24 atrações, um indoor com mais 17 atrações e outra área ao ar livre com 7 atrações. Para os amantes da adrenalina, é possível visitar quatro montanhas-russas, um splash e um barco viking.

Continua após a publicidade

Onde: Estrada do Furquim, 1490 – Chácara Santa Maria, Cotia – SP

A partir de: R$100, com vendas no site oficial

T-Rex Park

O T-Rex Park no Shopping D, em São Paulo, é mais um que vem se tornando destaque nas pesquisas, com diversão garantida para quem tem crianças que amam dinossauros – sendo, inclusive, o maior parque do tema no estado.

Ele oferece uma variedade de brinquedos temáticos, tendo sua área dividida em quatro espaços: T-Rex Park, T-Rex Games, T-Rex Jump, T-Rex Pool e T-Rex Trains.

Entre as atrações está a montanha-russa Dragon Coaster, um cinema 7D e, também, a maior piscina de bolinhas do Brasil, além do fantástico T-Rex de 12 metros.

Continua após a publicidade

A entrada no espaço é gratuita, mas os brinquedos são pagos por meio de fichas no estilo retrô, variando desde fliperamas até montanhas-russas.

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 1000, Canindé – SP

A partir de: R$5,00 cada ficha, exceto na piscina de bolinhas

Beach Park Fortaleza

Caso você esteja procurando uma opção para refrescar a família nestas férias, aposte no Beach Park. Além de contar com uma série de resorts, ele possui atrações para todas as idades.

O local conta com opções leves, como o Aqua Baby, no qual os pequenos chegam a uma velocidade de até 12,8km/h, moderadas, perfeitas para os adolescentes que gostam de sentir um friozinho na barriga com a adrenalina, e mais radicais, como o Vaikuntudo, o maior toboágua na categoria “tornado” do mundo (em altura e percurso).

Continua após a publicidade

Onde: Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas – Aquiraz

A partir de: R$135,00, com vendas no site oficial

Beto Carrero World

Considerado o 2º melhor parque do mundo pelo TripAdvisor em 2024, o Beto Carrero é o maior parque temático da América Latina, conta com mais de 100 atrações que se dividem para abranger qualquer faixa etária.

Os brinquedos são divididos em 11 áreas temáticas, entre elas a Avenida das Nações, Cowboyland, Ilha Pirata, Vila Germânica, Mundo Animal, Terra da Fantasia, Triplikland, Aventura Radical e Nerf Mania.

Além disso, alguns universos são inspirados em filmes icônicos, como Madagascar e Shrek, que, inclusive, tem espaços para conhecer as personagens queridas dos filmes – é o mais perto que o Brasil chega dos parques temáticos de Orlando.

Onde: Rod. Beto Carrero World – Praia de Armação do Itapocorói, Penha – SC

A partir de: R$139, com vendas no site oficial

Cidade da Criança

A Cidade da Criança é mais um que está no topo das pesquisas, e é a aposta ideal para quem busca uma programação divertida para o fim de semana. Revitalizado, ele conta com brinquedos clássicos que prometem atender, principalmente, aos pequenos.

Entre os destaques está a “Crazy House”, uma casinha que balança, e, para os mais calmos, o “Jumbo”, com pequenos elefantes coloridos que rodam.

A Cidade da Criança ainda conta com a montanha-russa “Fórmula 1 Coaster”e com a fazendinha “Fala Bicho”, na qual as crianças vão poder conhecer de perto algumas das espécies mais fofas.

Onde: Rua Tasman, 600, Centro, São Bernardo do Campo – SP

A partir de: R$50,00, com vendas no site oficial

Wet’n Wild

O Wet’n Wild é mais uma alternativa para aproveitar os dias de calor e se refrescar ao lado da sua turminha! A cerca de 40 minutos da capital paulista, o parque aquático conta com um espaço familiar e se destaca pela sua piscina de ondas e rio correnteza.

Para os mais novinhos, o destaque vai para a “Ilha Misteriosa do Cascão”, inspirada na personagem clássica de Maurício de Souza, que conta com toboáguas, duchas e mangueiras de esguicho.

Para as almas radicais, atrações como o “Meteor”, o tobogã com cápsula mais alto do mundo, com uma altura que equivale a um prédio de 13 andares e uma inclinação de 70 graus, é sucesso garantido.

Onde: Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo – SP

A partir de: R$69,00, com vendas no site oficial

PiraPop Park

O PiraPop Park é o espaço ideal para quem quer gastar a energia das crianças e criar memórias inesquecíveis, sendo um parque repleto de trampolins e circuitos infláveis lúdicos para deixar a imaginação correr solta.

O espaço sempre realiza eventos e promoções em datas especiais, e conta com a participação frequente de personagens icônicos, como os da Disney!

Ele tem um circuito inflável com rodas, escorregadores, escalada, piscina de bolinhas, floresta inflável, motocas e jet ski.

Onde: R. Adolfo Gordo, 139, Campos Elíseos – SP

A partir de: R$59,00, com vendas presencialmente

SelvaSP – Parque de Aventura

Para quem tem filhos mais velhos, o SelvaSP é uma ótima opção. O grande destaque do parque natural são os rios que permitem o contato direto com a natureza, permitindo a prática de rafting em diferentes dificuldades e trilhas.

Existem outras opções para quem quer algo mais tranquilo, como tirolesa, boia cross, trilhas e Mountain Bike. O melhor, isso tudo fica dentro da cidade de São Paulo, em uma das raras florestas nativas remanescentes na capital, no extremo sul.

Onde: Estrada do Capivari, 5005 Engenheiro Marsilac – SP

A partir de: R$75,00, com vendas no site oficial

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.