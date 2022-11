Passeio em SP: 4 endereços para quem ama artesanato e arte popular

Entre tantas atividades culturais que São Paulo oferece, há também atrações para quem é apaixonado por design, artesanato e arte popular. É possível encontrar na metrópole exposições, ateliês e lojas especializadas em artigos de todo o Brasil para visitar e garimpar peças especiais para a casa.

“Aqui é a cidade onde tudo e todos se encontram, sobretudo, quando falamos de artesanato e arte popular. E essa mistura de culturas, referências e sotaques se reflete também na facilidade de encontrar peças de grandes artesãos e artistas populares do país inteiro”, revela Lucas Lassen, curador e diretor criativo da Paiol, loja especializada em artesanato e arte popular na cidade.

Abaixo, listamos quatro endereços que precisam estar no roteiro de qualquer turista ou morador da cidade que se interesse pelo feito à mão. Todos os espaços estão próximos às estações de Metrô Fradique Coutinho e Faria Lima, na Linha Amarela, e da estação Vila Madalena, na Linha Verde. Então, é só anotar o roteiro e tirar um dia para fazer o passeio!

1. Paiol

Em funcionamento desde 2007, a Paiol é o endereço certo para quem busca por presentes e peças decorativas. Com duas unidades, uma na Rua Fradique Coutinho e outra no Shopping Center 3, a loja conta com mais de 400 peças de diversas técnicas e materiais como cerâmica, madeira, palha, pedras, tecelagem, entre outros. É possível encontrar artigos a partir de 30 reais, mas com grande valor cultural dentro das comunidades onde são produzidas. As peças também podem ser encontradas no site da loja.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 172, Pinheiros

Distância: 3 minutos à pé da estação Fradique Coutinho – Linha Amarela

Contato: (11) 98486-8918 WhatsApp | @lojapaiol

2. Museu A CASA do Objeto Brasileiro

O Museu A CASA do Objeto Brasileiro é uma instituição sem fins lucrativos que promove diversas iniciativas de valorização do artesanato e do design brasileiro. Geralmente, as exposições e eventos que acontecem lá trazem trabalhos que resultam da perfeita união entre design e artesanato. Localizado na Pedroso de Morais, até o final de novembro o museu apresenta a mostra do 8º Prêmio Objeto Brasileiro, evento bienal que premia e expõe o melhor da produção criativa brasileira. Nesta edição são 22 objetos de todas as regiões do país, entre cadeiras, vasos, esculturas, joias e roupas.

Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 1216, Pinheiros

Distância: 10 minutos à pé da estação Faria Lima – Linha Amarela

Contato: (11) 94254-1179 WhatsApp | @museuacasa

3. Ateliê Cristiane Mohallem

Para quem deseja ter uma experiência com o bordado, a artista Cristiane Mohallem realiza um dia de visitação ao seu estúdio, onde recebe o público, interage e apresenta um pouco de sua técnica na qual usa a agulha e a linha para “pintar” telas realistas. Psicóloga de formação, Cristiane começou a pintar quando realizava trabalhos de arteterapia com seus pacientes. Mais tarde, já trabalhando de forma autoral, ela passou a utilizar a linha como tinta e o tecido como tela, o que acaba resultando em obras que, à primeira vista, parecem pintura, mas que com um pouco mais de proximidade se revelam como bordado. Os alinhavos sobrepostos em cores distintas trazem toda a sensação de luz e sombra evidenciado nas pinturas. A autenticidade de seu trabalho foi constatada em exposições pelo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Polônia e Itália.

Endereço: Av. Faria Lima, 1903 – Conjunto 45

Distância: 12 minutos à pé da estação Faria Lima

Contato: (11) 99567-1253 | @cristianemohallem

Dia de Visitação: 19 de novembro, sábado, das 14h às 18h

4. Estúdio Leh

Para quem quiser andar um pouquinho mais, vale dar uma esticadinha até a Vila Madalena, bairro vizinho, para visitar o Estúdio Leh. Arquiteta de formação, Maria Helena Emediato se apaixonou pelo feito à mão logo cedo por ter uma infância dividida entre São Paulo e algumas cidades de Minas Gerais, onde o artesanato e a arte popular faziam parte do cotidiano. Quando decidiu abrir o estúdio, ela se aprofundou nas origens da cerâmica no Vale do Jequitinhonha, tradicional região de exímios ceramistas. Em seu trabalho mais recente, esferas modeladas, pintadas e queimadas por artesãs se misturam com esferas de diferentes tipos de madeira e pedrarias em diferentes tamanhos, formando luminárias, colares, pulseiras e outras joias para o corpo e para a casa. Lena, como é conhecida, recebe visitantes com agendamento.

Endereço: Rua Girassol, 796, Sala 05 – Vila Madalena

Distância: 11 minutos à pé da estação Vila Madalena – Linha Verde

Contato: (11) 98199-8925 | Instagram: @estudioleh