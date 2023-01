Férias: 5 lugares gratuitos em SP para visitar com as crianças

As férias podem ser muito divertidas mesmo sem viagens ou planos elaborados, e, acredite, é possível se divertir com os pequenos gastando (quase) nada! Separamos algumas opções gratuitas para aproveitar com a criançada sem gastar muito.

Cidade da Criança

Localizada em Itu, no interior de São Paulo, conhecida como a cidade do exagero por seus objetos gigantes. Além de passear pelas praças para poder ver o orelhão e outros itens enormes, vale visitar a Cidade da Criança, que possui um playground para os pequenos com até 6 anos de idade e outros brinquedos para a faixa de 7 a 10 anos. Ela conta ainda com espaços atrativos, como banco de areia, Casa do Tarzan, mini cidade e um coreto para apresentações infantis, lanchonete e banheiros.

O espaço fica localizado na Rua França, 102 – Vila Roma Brasileira – Itu – SP. E abre diariamente das 8h às 17h.

Sesc Avenida Paulista

O Sesc conta com uma programação completa e gratuita para os pequenos. Você encontra opções para crianças de todas as idades, que vão desde atividades físicas até ações manuais e artísticas. Confira toda a programação no Instagram do Sesc Avenida Paulista.

Museu das Favelas

Com inauguração recente, o Museu das Favelas, conta, além das exposições, com oficinas e programação gratuita. Nas férias, o museu propõe uma ocupação do jardim em um espaço de troca, convivência, brincadeiras e reflexões para os pequenos e os adultos. Além disso, o espaço conta com outras atividades especiais de férias.

Os ingressos precisam ser retirados antecipadamente e a programação de férias vai de 10 de janeiro a 5 de fevereiro. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 18h. Confira mais informações no site.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural conta com uma nova temporada da Expedição Brasiliana. Os educadores da organização mediam a ação que acontece em todos os finais de semana de janeiro. A programação começa no sétimo andar do prédio e segue pelos outros andares por dentro da exposição. Ao final, os pequenos recebem um Certificado do Aventureiro. Os ingressos devem ser retirados no local com 30 minutos de antecedência. O espaço também conta com outras atividades de férias, confira mais no site.

Localizado na Av. Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo – SP, o Itaú Cultural fica aberto de terça a domingo, das 11h às 20h.

Museu do Futebol

Para a criançada que ama futebol, o museu conta com uma programação imperdível de férias. De 3 de janeiro a 5 de fevereiro, o espaço oferece brincadeiras, jogos, atividades e oficinas gratuitas. Entre as atrações estão a piscina de bolinhas, chute a gol, pula-pula, escalada inflável, slackline e jogos de tabuleiro. Além disso, terá contação de histórias e confecção de brinquedos.

A programação acontece de terça a domingo, das 10h às 17h, na área externa. Confira mais informações no site.