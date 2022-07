‘Pantera Negra 2’: primeiro trailer oficial é divulgado pela Marvel

O primeiro trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, continuação de Pantera Negra (2018), ganhou seu primeiro teaser neste sábado (23), durante o painel da Marvel na Comic-Con de San Diego, na Califórnia.

O elenco traz grandes nomes, como Lupita Nyong’o e Daniel Kaluuya, encerrando a fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel. O filme conta ainda com o retorno de Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba e Angela Bassett no elenco e do diretor Ryan Coogler.

Entre as novidades reveladas pelo trailer está a participação do ator mexicano Tenoch Huerta como Namor, o mutante submarino dos quadrinhos da Marvel.

A sequência para um dos maiores sucessos do MCU retorna ao mundo de Wakanda, reencontrando personagens como Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira). O longa também deve prestar homenagem a T’Challa, personagem do ator Chadwick Boseman, falecido em 2020 aos 43 anos, após uma batalha de quatro anos contra o câncer colorretal.

A estreia de Pantera Negra: Wakanda Forever está marcada para 11 de novembro de 2022.

Confira o trailer legendado: