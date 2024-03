Oscar 2024: os principais looks do tapete vermelho

A 96ª edição do Oscar acontece neste domingo, 10, com muita expectativa não só para descobrir quem serão os grandes vencedores da noite, mas também em torno aos looks do tapete vermelho.

Se no ano passado o tapete do evento foi apresentado no tom champanhe, em 2024 ele retorna ao clássico, na cor vermelha. Por ele, passaram estrelas como Vanessa Hudgens, que apareceu gravidíssima, Emma Stone, uma das concorrentes à estatueta, Jennifer Lawrence, Laverne Cox, Anya Taylor-Joy, Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Billie Eilish, Lupita Nyong’o e muitos outros nomes.

Nos highlights do tapete, estão peças em diferentes tons de rosa, brilho e até estampa de bolinha. A seguir, você confere os looks de destaque das celebridades mais prestigiadas de Hollywood durante o Oscar 2024:

Margot Robbie

Com um vestido preto brilhante, justo e cabelos soltos, Margot Robbie surpreendeu a todos que estavam na expectativa de um look rosa para a atriz. O look de passarela é assinado pela grife Versace, com styling de Andrew Mukamal.



Emma Stone

Emma Stone é uma das presenças mais esperadas da noite e está concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz, pelo longa Pobres Criaturas. Para o tapete vermelho, a estrela optou por um vestido verde, em tom pastel, da grife Louis Vuitton.

Ryan Gosling

Ryan Gosling, um dos destaques do longa Barbie por interpretar o icônico Ken, concorre ao prêmio de Melhor ator coadjuvante nesta noite. Sua escolha foi por um terno preto, mas não tão básico, da Gucci.

Zendaya

Zendaya, estrela de Duna, esteve presente no tapete com um look que entregou personalidade e estampa. A peça em rosa queimado traz efeitos brilhosos e é assinado por Armani Privé – as joias são da Bulgari.

Vanessa Hudgens

Linda e grávida! A atriz Vanessa Hudgens, que viveu a personagem Gabriella Montez em High School Musical, e marcou a infância e adolescência de tantos, se tornou um dos assuntos mais comentados da cerimônia. A estrela anunciou sua gravidez diretamente do tapete vermelho do Oscar 2024. Ela veste Vera Wang e joias Chopard.

America Ferrera

Em clima de Barbie, a atriz America Ferrera optou por um vestido pink com muito brilho, assinado pela Versace. Ela concorre ao prêmio de Melhor atriz coadjuvante.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence é sempre um dos nomes mais esperados no tapete vermelho. Neste ano, a atriz optou por um look com estampa poá clássica, deixando os ombros de fora. O vestido Christian Dior e as joias Swarovski.

Ariana Grande

O rosa foi uma das cores de destaque da noite. A cantora Ariana Grande foi uma das que apostou na cor em um tom claro. num vestido customizado e cheio de volumes, assinado por Giambattista Valli.

Billie Eilish

Sempre com um estilo próprio e peculiar, Billie Eilish abriu mão do vestido neste Oscar. A cantora optou por um look clássico da Chanel, com direito à meia e sapatilhas.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy também apostou no brilho, porém num look prateado e com detalhes que assemelham a escamas. O look da atriz é assinado por Christian Dior e as joias Tiffany & Co.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons

Kirsten Dunst surgiu ao lado do marido, o também ator Jesse Plemons. De batom vermelho, a estrela optou por um vestido branco e de linhas retas, da grife Gucci.

Laverne Cox

Em um dos looks mais diferentes da noite, Laverne Cox optou por um look de passarela, em preto e dourado, assinado por Thierry Mugler.

Lupita Nyong’o

Sorridente, a atriz Lupita Nyong’o optou por um look delicado em lilás. Com brilho e plunas, o vestido é um Armani Privé customizado.

