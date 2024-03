Vanessa Hudgens anuncia gravidez no tapete vermelho do Oscar 2024

A atriz Vanessa Hudgens, de “High School Musical“, se tornou um dos assuntos mais comentados deste domingo (10) após anunciar a sua gravidez diretamente do tapete vermelho do Oscar 2024. Para a ocasião, ela escolheu um vestido preto Vera Wang e joias Chopard.

Confira as fotos:

em um dia você tá assistindo a vanessa hudgens em high school musical e no outro você tá vendo ela mostrando no red carpet do oscar que está grávida 🥹pic.twitter.com/8q7UV1nh8X

— nala (@folkcruels) March 10, 2024