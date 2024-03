Oscar 2024: atriz leva tombo durante tapete vermelho; veja o momento

A atriz e comediante Liza Koshy levou um tombo no tapete vermelho do Oscar, que acontece neste domingo (10), diretamente de Los Angeles. Na ocasião, ela vestia um longo vestido vermelho com saltos gigantescos. Por conta do look, ela acabou se desequilibrando no momento de posar para os paparazzis. Confira o momento:

Lisa Koshy reapresentou JLaw e caiu durante o tapete vermelho do #Oscarspic.twitter.com/29cTSCPp2B — Cinesia Geek (@CinesiaGeek_) March 10, 2024

Após a queda, dois funcionários correram para ajudar a atriz, que se levantou sem machucados e ajeitou o vestido novamente. Quando ainda estava no chão, a estrela adotou uma postura descontraída, levando o acidente na esportiva enquanto sorria para os cliques.

Como assistir ao Oscar 2024

A cerimônia terá transmissão pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming), a partir das 20h. Já o tapete vermelho está sendo transmitido pelo canal E! desde às 18h.