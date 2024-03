Famoso cão de ‘Anatomia de uma Queda’ comparece ao Oscar 2024

O cão Messi, que ganhou fama mundial após estrelar o filme “Anatomia de uma Queda”, chegou ao Oscar 2024, em Los Angeles. Vale lembrar que a presença do cachorro era incerta até então, visto que, segundo informações publicadas pelo The Hollywood Reporter, vários estúdios de filmes indicados reclamaram para a Academia sobre a presença do cachorro na premiação, afirmando que isto traria uma certa vantagem à produção.

No entanto, a afirmação não faz o menor sentido, visto que as votações do Oscar já foram encerradas há semanas, e Messi não está sequer indicado à cerimônia.

Abaixo, você confere um registro de Jimmy Kimmel, apresentador desta 96ª edição, ao lado do cachorro, enquanto ensaiam para a premiação de hoje.

Jimmy Kimmel and Messi rehearsing for the #Oscars pic.twitter.com/wSGyTdeXfG — Film Updates (@FilmUpdates) March 10, 2024

Continua após a publicidade

Messi viajou da França até Los Angeles, ao lado da treinadora Laura Martin Contini, para comparecer ao evento.

O papel de Messi em Anatomia de uma Queda

No filme, que está indicado à categoria de Melhor Filme neste ano, Messi desempenha um papel importante na trama, acompanhando uma mulher suspeita do assassinato de seu marido e o dilema moral enfrentado por seu filho cego, única testemunha do crime.