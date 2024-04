9 filmes sobre dança para se encantar

Ontem (29) celebramos o Dia Internacional da Dança, criado pelo Comitê Internacional de Dança para relembrar a importância da arte, mas por aqui ainda não superamos as comemorações. Para além de aproveitar a semana dançando, nós também fomos atrás dos melhores filmes sobre dança para assistir após uma aula cansativa ou apenas para te lembrar da beleza da atividade.

Dirty Dancing – Ritmo Quente

Que tal passar uma noite nostálgica em 1963? Dirty Dancing – Ritmo Quente é um dos grandes clássicos quando se trata de romances e dança. O filme retrata o verão da jovem Frances que, na esperança de desfrutar de sua juventude com amigas e garotos, descobre que terá que viajar ao lado da família para um resort na região de Catskills, rodeada apenas de árvores e atividades monótonas.

Porém, o tédio desaparece quando conhece Johnny, o instrutor de dança do resort e um homem rebelde que, aos olhos dos seus pais, jamais poderia estar com ela. Os sentimentos crescem quando ele a escolhe como sua nova parceira de dança.

Para além do romance, o longa foca bastante na importância da dança, tanto para o resort quanto na vida dos dançarinos, e traz momentos icônicos, como aquele lift entre Frances e Johnny, que é a definição de romance.

Disponível em: Para alugar na Amazon Prime Video

A Bailarina

Se você tem pequenas bailarinas em casa e quer continuar a motivá-las positivamente no esporte, então é hora de assistir A Bailarina. A animação de 2016 acompanha Félice, uma jovem órfã que sonha em se tornar bailarina profissional, mas, sem recursos e apoio, nunca teve o treinamento.

Em meio ao frenesi dos sonhos, a jovem foge do orfanato para viajar à Paris, em 1879, e finge ser uma outra garota para estudar na Grand Opera House, onde conhece Camille, uma bailarina presunçosa.

O filme é perfeito para as pequenas que ainda estão iniciando na dança e precisam daquele empurrãozinho de motivação!

Disponível na: Netflix

Suspiria

E quem disse que não pode haver dança no terror? Suspiria (1977) conta a jornada de Suzy Bannion, bailarina americana, que decide viajar para Freiberg, na Alemanha, para estudar na prestigiosa Tanz Academy. Porém, há algo sinistro na escola que vai muito além da dança e leva a uma onda de assassinatos após a chegada de Suzy, que descobre que o local já foi a casa de uma bruxa conhecida como a Mãe dos Suspiros.

Apesar do filme entrar na categoria do terror, tem cenas de dança memoráveis, além de demonstrar a tecnicalidade e esforço das bailarinas por trás do roteiro. O longa ainda ganhou uma versão atualizada em 2018, dirigida por Luca Guadagnino – diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, mas desta vez com ambientação em Berlim.

Disponível em: Amazon Prime Video

Footloose – Ritmo Louco

Não seria uma verdadeira homenagem à dança no cinema sem Footloose – Ritmo Louco, não é mesmo? O longa acompanha Ren McCormack que, após se mudar de Chicago para uma cidade desconhecida do interior, descobre que a dança e a música pop são proibidas por lá.

Isso não seria um empecilho para os pés dançarinos de Ren que, com ajuda de seu novo amigo Willard e da adolescente rebelde Ariel, resolve enfrentar a regra. Além de romântico, o filme tem cenas de dança de destaque, com influência dos ritmos da década de 1980.

Disponível na: Netflix

Cisne Negro

Ano entra, ano sai, e o O Lago dos Cisnes continua sendo um dos espetáculos de ballet de repertório mais amados pelo público, especialmente pela participação inesquecível do Cisne Negro. Essa personagem também ganhou sua própria encenação nas telonas no filme Cisne Negro, estrelado por Natalie Portman, que levou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação.

No longa, que venceu a categoria Melhor Filme, acompanhamos Nina, que entra em uma prestigiada companhia de dança para se tornar a primeira bailarina, enquanto sofre com problemas psicológicos sérios, especialmente relacionados à mãe.

Pressionada pelo diretor Thomas Leroy para se tornar a bailarina perfeita, Nina passa a enxergar uma concorrência em suas colegas. A bailarina ainda se vê pressionada pela dificuldade de seu papel como a Rainha Cisne, e entra em uma espiral de emoções e crises.

Apesar de perturbador, o filme apresenta sequências de dança que ficaram marcadas na história do cinema, além de refletir sobre as pressões impostas sobre as bailarinas para que arte seja perfeita.

Disponível na: Star+

Pássaros de Liberdade

Gosta de drama? Pássaros de Liberdade, baseado no livro de A.K. Small, conta a história de Kate, uma bailarina cujo único objetivo é conquistar uma vaga na prestigiosa Companhia de Balé da Ópera de Paris.

Durante seus estudos ela conhece Marine, a melhor bailarina da turma, que perdeu o irmão recentemente. A princípio, o longa retrata a rivalidade entre as duas para se tornarem as melhores, mas, rapidamente, esse cenário se dissolve e elas se tornam melhores amigas.

A história, portanto, dá espaço para cenas belas de dança clássica, além de realizar reflexões a respeito da competitividade dentro da atividade.

Disponível em: Prime Video

Billy Elliot

Vamos para mais um dos clássicos! Billy Elliot, história de sucesso nos palcos da Broadway, retrata um garoto de onze anos que, apesar de ter em seu destino as minas de sua pequena cidade, sonha com a magia do balé, enquanto o pai o força a treinar boxe.

A professora de ballet da academia onde Elliot treina descobre um talento natural no jovem, e o ajuda a enfrentar os estereótipos de gênero reforçados pelo seu irmão e pai.

Além de ser um dos favoritos entre os amantes de musicais, o longa é uma ótima representação dos homens na dança.

Disponível em: Para alugar na Apple TV

Flashdance

Se você está no mood de um filme que te relembre do poder feminino, Flashdance é a escolha perfeita para a noite. O longa conta a história de Alex Owens, uma adolescente que luta para balancear seus dois trabalhos: como operária em obras durante o dia, e como bailarina nas discotecas quando a noite cai, tudo para conquistar seu sonho de se tornar uma bailarina de ballet clássico de sucesso.

O filme tem a mistura perfeita de ballet clássico com um pouco de modernidade, e nos mostra as diversas facetas que uma bailarina pode ter.

Disponível na: Globoplay

Hairspray – Em Busca da Fama

E essa vai para os verdadeiros amantes do mundo musical! Hairspray – Em Busca da Fama , que em breve ganhará sua própria montagem nos palcos brasileiro, acompanha Tracy Turnblad, uma jovem da pequena cidade de Baltimore que é apaixonada pela dança e sonha em participar do The Corny Collins Show.

Quando é aprovada, ela precisa enfrentar questões raciais e estéticas típicas da década de 1960. Além de ter cenas de dança contagiantes, o filme realiza críticas certeiras ao racismo e aos padrões de beleza da época.

Disponível em: Prime Video e Apple TV

Agora, coloque seu pijama mais quentinho e hora de aproveitar uma boa dança!