Obra de Banksy em homenagem a profissionais da saúde atinge preço recorde

A obra de Banksy, um artista britânico, que mostra um menino brincando com uma boneca vestida de enfermeira, transformada pela criança em super-heroína, foi vendida por cerca de R$ 127 milhões nesta terça-feira (23). De acordo com a Christie’s, a casa de artes que organizou o leilão em formato online, este é um recorde mundial para uma obra do artista.

A composição estava avaliada, inicialmente, entre 2,5 e 3,5 milhões de libras, mas o valor final pelo qual foi arrematada foi quase cinco vezes maior, atingindo os 16,7 milhões de libras.

Nomeada de “Game Changer“, a obra de arte em preto e branco, criada como homenagem aos trabalhadores da linha de frente do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) que atuam no combate a pandemia de Covid-19, mostra um menino erguendo uma enfermeira com o braço esticado e usando uma capa, enquanto outros super-heróis como Batman e Homem-Aranha aparecem em uma lata de lixo.

A obra foi apresentada em maio de 2020 no Hospital Universidade de Southampton, que ganhará uma reprodução da pintura para exposição.

De acordo com a fala de Banksy à Christie’s, os lucros da venda serão usados para “financiar projetos de bem-estar para funcionários e pacientes e distribuídos a uma comunidade mais abrangente de provedores de serviços de saúde tanto dentro do NHS quanto em setores de caridade”.

Até o momento, o recorde anterior de Banksy era pela obra “Devolved parliament“, que foi vendida por cerca de R$ 75 milhões, em 2019.