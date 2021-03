Carreira dos Sonhos: como participar da 20ª edição da pesquisa

A Carreira dos Sonhos, uma pesquisa que há 20 anos acompanha em especial os jovens e suas expectativas voltadas para o mercado de trabalho, está com inscrições abertas para a sua 20ª edição. O estudo, que é apoiado pela Cia de Talentos, reconhecida por empregar programas de desenvolvimento para jovens e adultos e conectá-los a grandes empresas. O objetivo da pesquisa é coletar experiências e opiniões sobre melhorias no âmbito organizacional e nos planos de carreira de uma forma objetiva.

Na edição passada, a pesquisa contou com mais de 145 mil participantes em 13 países da América Latina, dentre eles jovens e recém formados, coordenadores, gerentes e CEOs.

Os resultados da 19ª edição trouxeram parâmetros interessantes sobre o mundo digital, como ele é percebido por esses públicos e quais mudanças precisam ser feitas nas organizações para se adequar ao corporativo digital, realidade de 2020. Além disso, a pesquisa mostrou a necessidade de capacitação não somente de pessoas de altos cargos para resolver problemas, mas também dos funcionários que lidam diretamente com o público. Também indicou como é vista a relação de aprendizado dentro das organizações. O estudo ainda traz, anualmente, um ranking das “empresas dos sonhos”, que são aquelas consideradas ideais para se trabalhar de acordo com os entrevistados.

A 20ª edição da Carreira dos Sonhos tem desta vez um tema equivalente com o ano de 2021: (re)construir. Essa reorganização, acompanhada da humanidade e da sustentabilidade são a herança que as drásticas mudanças no mercado de trabalho mundial nos deixaram para seguir daqui para a frente.

Deseja participar da 20ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos? Basta acessar o link aqui.