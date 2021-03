Prefeitura de SP fornecerá auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de São Paulo, sob gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), lançou nesta segunda-feira (08), Dia Internacional das Mulheres, um pacote de medidas que tem por objetivo combater a violência contra a mulher. Dentre as medidas, está um auxílio-aluguel no valor de R$400 reais para mulheres vítimas de violência e que vivem em situação de vulnerabilidade, que poderá se estender por até 12 meses.

Como parte do pacote, dois novos postos de apoio a essas mulheres serão abertos: um no Terminal Sacomã e outro na estação de metrô da Luz.

Além dessas medidas, foram lançados um Observatório Municipal de Violência contra a Mulher e a campanha “Ponto final ao abuso sexual nos ônibus de São Paulo”, de conscientização contra abusos no transporte público.