Xuxa, ex de Ayrton Senna, participa de evento e revela apelido carinhoso

Xuxa Meneghel participou do Senna Day Festival, evento em homenagem a Ayrton Senna, morto há 25 anos. A apresentadora, que namorou o piloto, subiu ao palco com um boneco Senninha nas mãos. Ela discursou e relembrou o jeito brincalhão de Ayrton.

No evento, ela revelou também o apelido carinhoso com que chamava o ex. “Ele empurrava todo mundo na piscina. Não importava se ia pra uma festa. Senna era muito criança. Beco era brincalhão, uma pessoa incrível”, disse Xuxa.

“Ele não tinha medo de fazer nada, amava muito a família dele. Tinha um jeito de falar com Deus toda noite”, completou.

Adriane Galisteu, outra ex-namorada, não esteve no evento, mas também falou sobre o esportista. “Podem passar mais 25 anos, sempre vão me perguntar como ele era. E o que posso falar é que se achavam ele um cara sensacional, fora dos holofotes, era muito melhor. Tinha um coração enorme e tratava todo mundo de forma igual, se preocupava com os fãs”, afirmou ela ao GShow.