Adriane Galisteu fala sobre namoro com Ayrton Senna

Adriane Galisteu tirou um tempinho para relembrar seu relacionamento com o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna. Ela e o piloto namoraram por cerca de um ano e meio, e foram morar juntos depois de três meses de relacionamento.

Em entrevista ao GShow, a atriz e apresentadora comentou a época em que namorava o piloto. “Carrego o que vivemos como escudo e não como fardo. Tenho tanto orgulho do que aprendi com ele. Naquela época, eu tinha 19 anos e ele 31”, contou.

A artista desabafou como foi difícil superar a morte do namorado, que faleceu em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Disse que tiveram muitos momentos especiais e que se lembra de cada um. “Não apaguei nada da minha memória. Foi marcante demais”, completou.

Adriane afirma que seu marido Alexandre Iodice, com quem é casada desde 2010, não sente ciúmes de seu relacionamento passado. “Um dos segredos do meu casamento é o Alê entender, gostar e admirar essa história. Como brasileiro, ele também era fã do Ayrton. Todo mundo perdeu”.

