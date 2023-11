GP da Fórmula 1: Tudo o que você precisa saber para aproveitar

Está chegando a hora de dar a largada no Grand Prix de São Paulo 2023, então coloquem os capacetes e que comece a preparação! Para os fãs da Fórmula 1, um dos maiores eventos esportivos do ano começa no dia 3 de novembro, e agita a cidade até o dia 5 de novembro. Vai assistir do autódromo? Então é importante conhecer todos os detalhes para aproveitar o GP de São Paulo ao máximo e sem transtornos. Confira:

Conheça o cronograma do GP de São Paulo

Os portões do Autódromo estarão abertos para o público das 8h às 14h, nos três dias do evento, não sendo permitida a entrada no circuito após esse horário.

Sexta-feira (03/11)

As atividades do Grand Prix de São Paulo – sendo a 21ª etapa da Fórmula 1 – começam na sexta-feira (03). No dia, acontecem os treinos livres, nos quais cada um dos participantes consegue reconhecer a pista do Autódromo de Interlagos e definir sua estratégia, e também a corrida de classificação, competindo pelas melhores posições no grid para iniciar o torneio.

11h30 às 12h30 – Treino Livre (Transmitido na Bandsports)

15h00 às 16h00 – Classificação (Transmitido na Band e Bandsports)

Sábado (04/11)

No sábado (04), ocorre a classificação para a prova curta – conhecida como sprint – durando apenas 30 minutos. Com o fim da corrida de classificação tem-se também a última sprint da temporada, sendo uma corrida curta valendo alguns pontos para os primeiros oito colocados – o primeiro colocado ganha oito pontos, o segundo ganha sete, e assim consecutivamente. Confira os horários:

11h00 às 11h44 – Sprint Shootout (Transmitido na Band e Bandsports)

15h30 às 16h30 – Corrida Sprint (Transmitido na Band e Bandsports)

Domingo (05/11)

Domingo (05) é o dia mais esperado para os fãs brasileiros da Fórmula 1, sendo reservado unicamente para a corrida oficial. O circuito é conhecido por ser um dos mais clássicos no torneio, além de ser considerado decisivo na classificação final, contando com 4309 metros e um total de 71 voltas, resultando em 305,879 quilômetros percorridos. Confira o horário:

14h00 – Corrida (Transmitida na Band)

Sobre a pista, é interessante saber que é uma das poucas que não exige muito dos pneus quando se trata de tração e frenagem, e isto se deve à presença mínima de curvas lentas – tendo apenas o Pinheirinho e o Bico de Pato.

O que posso levar para o autódromo?

Não é surpresa para ninguém que o clima em São Paulo muda bastante ao longo do dia. Por isso, é importante lembrar de levar alguns itens básicos na bolsa para não passar por situações desconfortáveis durante o evento. Tenha peças como um casaco para o frio, uma capa de chuva e prefira sapatos confortáveis. Protetor solar para passar ao longo do dia são essenciais, e o Autódromo permite levar embalagens de até 100 ml.

O Grand Prix de São Paulo permite a a entrada de até três itens de alimentação por pessoa, devendo estar lacrados e em sua embalagem original. Em caso de frutas, a exigência é cortar e acondicionar em um saco transparente do tipo Zip Lock. Além disso, não será permitida a entrada de garrafas e latas.

Alimentação no Grand Prix de São Paulo

Apesar disso, todas as arquibancadas do Autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo contam com pontos de vendas de alimentos e bebidas, nas quais será aceito, exclusivamente, o cartão de consumo cashless como meio de pagamento – cabe apontar que o crédito mínimo para o cartão neste ano ano é de R0,00. Em alguns outros setores há comida e bebida liberada, como na área Heineken.

Como chegar ao Autódromo de Interlagos

O Grand Prix de São Paulo é disputado no Autódromo de Interlagos durante os três dias de evento, por isso, é importante se planejar bem. Os visitantes de carteirinha sempre recomendam o uso do transporte público para evitar o trânsito e poucos locais para estacionar.

Vale dizer que é possível utilizar táxis e aplicativos de corrida, mas é possível que você pague muito mais do que o valor comum na hora da saída, quando muitos motoristas só aceitam preços fechados e definidos por eles próprios.

Assim, se você optar por utilizar o transporte público, existem as seguintes opções:

Trens da ViaMobilidade: com complemento de ônibus circular a partir da Estação Autódromo com parada próxima aos principais portões do autódromo;

Expresso GP São Paulo: com saída a partir de três pontos da cidade, SP Market, Aeroporto de Congonhas e Estação Trianon-Masp. Já na volta os pontos de saída são Av. Interlagos, Av. Feliciano Correia e Av. Jacinto Júlio (tarifa R$ 4,40 ida ou volta);

Transporte Executivo Oficial do GP São Paulo: com frota de ônibus monitorada. O ponto de embarque, nos três dias do evento, acontece no Shopping Market Place. (valor a partir de R$ 110 por pessoa, por dia do evento)

Para quem pretende fazer uso do metrô ou dos ônibus que chegam até o Autódromo de Interlagos, é recomendável que faça as compras dos bilhetes antes dos dias do evento para evitar filas demoradas.

