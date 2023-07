Asics e Senna lançam tênis inspirado na escuderia do tricampeão de F1

Para aqueles que amam estar em alta velocidade, Asics e a marca Senna, criada pelo próprio piloto tricampeão brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, lançam uma collab inédita para promover tênis inspirado no atleta e sua paixão por corrida.

A nova edição do GEL-Cumulus Senna promete associar o conforto junto a determinação e inspiração que Ayrton sempre priorizou. Com uma exclusiva tecnologia GEL™, o calçado possui absorção de todo e qualquer impacto, principalmente nos calcanhares e nas articulações dos dedos. Outra tecnologia presente no calçado é a FF Blast™ na entressola, proporcionando ainda mais leveza pro modelo, causando maior energia e eficiência nas práticas esportivas como caminhada, corrida e outros esportes.

As cores escolhidas foram o azul marinho para o cabedal e o vermelho para os detalhes dos últimos ilhoses e da fita traseira do calcanhar, remetendo às cores de um dos carros em que Senna fez testes para entrar para a Fórmula 1, em 1983, inspiração para este novo modelo que celebra os 40 anos dos primeiros testes do piloto da categoria.

O modelo foi pensado para atribuir nos detalhes toda a trajetória do piloto, que também era amante pela prática do atletismo. Senna costumava correr diariamente mais de 10km em um ritmo próximo a 4:00/km, mostrando que a velocidade corria em suas veias.

Para esta homenagem, as cores escolhidas foram o azul marinho para o cabedal e o vermelho para os detalhes dos últimos ilhoses e na fita traseira do calcanhar, remetendo às cores de um dos carros em que Senna fez testes para ingressar na Fórmula 1.

Continua após a publicidade

Outro detalhe fica por conta da assinatura de Senna nos cadarços, “Seek your truth” (Busque sua verdade) que acompanha um outro par extra na cor vermelho, para aqueles que quiserem deixar o visual ainda mais parecido com o do carro.

Por trás de toda celebração em homenagem aos 40 anos do início da carreira histórica de Senna, a campanha divulgada pela marca de artigos esportivos possui partição do jornalista especialista em automobilismo, Reginaldo Leme, que acompanhou toda a trajetória do piloto de perto e comenta sobre a inspiração do calçado:

“O Ayrton era extremamente dedicado a dois tipos de preparação, a física e a mental. Ele foi um dos que descobriu que estando bem fisicamente, sua mente funciona melhor. Obviamente o Senna não contava que fossem acontecer homenagens nesse nível, mas ele estaria se sentindo muito bem em se tratando de alguma coisa ligada a um esporte, como atletismo. Ele estaria muito feliz, ele está muito feliz, essa foi a vida dele”, comenta Reginaldo.

A identidade visual da campanha fica por conta da parceria de Asics com o fotógrafo Renan Viana, conhecido pelo canal Escolhi as pessoas. Renan trabalha com projetos que envolvem miniaturas feitas em impressão 3D, ressignificando cenas do cotidianos com leveza e muito bom-humor.

E para esta parceria não seria diferente. Ele criou miniaturas do Senna corredor de rua e piloto de F1 e as colocou para serem fotografadas junto com o tênis em uma pista de corrida, muito parecida com as de tamanho real.

O GEL-Cumulus Senna é uma edição limitada, disponível nos principais sites de e-commerce esportivo e no site da Asics pelo preço sugerido de R$899,99. Para mais informações sobre o tênis e sua homenagem, acesse o site www.asics.com.br.